Dalías se llena de mantillas y capas blancas para celebrar la Resurrección de Jesucristo
El tintineo de campanillas y el disparo de cohetes forman parte de la tradición daliense
A. M.
Almería
Domingo, 5 de abril 2026, 18:36
La procesión del Resucitado, Cofradía del Sepulcro y la Soledad cerraron los cultos de Semana Santa en Dalías. La imagen de Jesús Resucitado, como marca ... la tradición, estuvo acompañada durante su recorrido por las principales calles del municipio por mujeres y niñas ataviadas con mantillas de color blanco, en contraste con los vestidos de riguroso luto. Los pequeños, hacían lo propio con capas del mismo tono.
Los sones de la Agrupación Musical 'La paz eterna', el tintineo de campanillas y, como no podía ser de otra manera, el disparo de cohetes completaron la procesión por el municipio, con la que la meteorología también quiso ser favorable, dejando una mañana completamente primaveral.
El Ayuntamiento de Dalías, tras finalizar la agenda de Semana Santa, quiso mostrar su agradecimiento públicamente a través de sus cuentas de redes sociales «a las hermandades, cofradías, y las parroquias de Dalías y Celín por su amplio y brillante trabajo, guardianes de nuestras tradiciones, devociones, cultura y sentimientos».
Además, más allá de los cultos religiosos, también se celebró en Dalías el Día del Niño en las atracciones infantiles instaladas junto a la plaza del Mercado de la localidad.
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