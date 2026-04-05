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Un momento de la procesión del Resucitado en Dalías. R. I.

Dalías se llena de mantillas y capas blancas para celebrar la Resurrección de Jesucristo

El tintineo de campanillas y el disparo de cohetes forman parte de la tradición daliense

A. M.

Almería

Domingo, 5 de abril 2026, 18:36

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La procesión del Resucitado, Cofradía del Sepulcro y la Soledad cerraron los cultos de Semana Santa en Dalías. La imagen de Jesús Resucitado, como marca ... la tradición, estuvo acompañada durante su recorrido por las principales calles del municipio por mujeres y niñas ataviadas con mantillas de color blanco, en contraste con los vestidos de riguroso luto. Los pequeños, hacían lo propio con capas del mismo tono.

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