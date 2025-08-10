Dalías reforzará su equipo con una plaza de auxiliar administrativo El Ayuntamiento abre el plazo para participar en el proceso selectivo que permitirá reforzar su estructura administrativa con personal funcionario en propiedad tras la publicación oficial en el BOE

El Ayuntamiento de Dalías ha abierto el proceso selectivo para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo perteneciente a la Escala de Administración General Subescala Auxiliar Subgrupo C2 y nivel 17 mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado la cual se ha producido el 2 de agosto de 2025 bajo la disposición 16005.

Las funciones de la plaza incluyen actividades de tramitación administrativa, gestión documental, atención al ciudadano, uso de aplicaciones informáticas, colaboración en expedientes electrónicos, apoyo a tareas organizativas y comunicación interna, así como otras tareas propias del puesto y del área administrativa del Ayuntamiento.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas; o bien a través de la sede electrónica municipal en www.dalias.es, utilizando el modelo oficial establecido en el Anexo II de las bases y acompañando la documentación requerida entre la que figura el título de ESO, FP de primer grado o equivalente y el justificante del abono de la tasa de 35 euros correspondiente a derechos de examen conforme a la ordenanza fiscal vigente.

El proceso de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios; el primero cuestionario de 40 preguntas con cuatro respuestas alternativas a realizar en un máximo de una hora y el segundo un ejercicio práctico con 10 preguntas de desarrollo sobre funciones del puesto con una duración máxima de dos horas. Solo quienes superen el primer ejercicio podrán acceder al segundo. Para superar cada una de las pruebas será necesario obtener al menos 5 puntos de un máximo de 10.

Además, se constituirá una bolsa de empleo con aquellas personas aspirantes que, habiendo superado las pruebas, no obtengan la plaza; con el fin de cubrir futuras vacantes o necesidades temporales como sustituciones, bajas o excedencias El orden de la bolsa se determinará por la puntuación final obtenida y se establecerán criterios específicos para las reincorporaciones y renuncias justificadas.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha señalado que esta convocatoria viene a fortalecer el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, «seguimos apostando por unos servicios municipales ágiles, eficientes y cercanos a la ciudadanía y eso requiere la estabilidad laboral de nuestro personal, con formación y capacitación, estando convencidos de que contaremos con personas que vendrán reforzar al gran equipo que ya hay».

Toda la información y documentación necesaria para participar se encuentra disponible en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica en la dirección www.dalias.es.

