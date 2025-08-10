Dalías refuerza las labores del embellecimiento del municipio para sus fiestas patronales El Ayuntamiento inicia las labores de poda y mejora en la Plaza del Cristo de la Luz como parte del plan de embellecimiento previo a las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz

J. C. Dalías Domingo, 10 de agosto 2025, 19:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Dalías está llevando a cabo a lo largo de esta semana trabajos de mantenimiento, limpieza y poda del arbolado en Plaza Cristo de la Luz, dentro del plan anual de mantenimiento de jardines y árboles, que incluye el especial de acondicionamiento del municipio de cara a la celebración de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz.

Estas actuaciones tienen como objetivo mejorar la imagen y funcionalidad de los espacios públicos, además de garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y peregrinos que acuden al municipio a lo largo del mes de septiembre.

Para el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, «con estas labores de poda y mejora del entorno, buscamos que Dalías esté a la altura de unas fiestas tan importantes para nosotros. Queremos que tanto los dalienses como quienes nos visitan encuentren un pueblo bonito, limpio y preparado para acogerles con el cariño y la hospitalidad que nos caracteriza.

El alcalde también ha destacado la coordinación que se ha puesto en marcha desde las diferentes áreas del Ayuntamiento para llevar a cabo estos trabajos con antelación y eficacia, «trabajando con planificación y previsión para que todos los espacios estén listos y en perfectas condiciones. La Plaza del Cristo de la Luz es un lugar, sin duda, muy importante: y por eso hemos querido empezar por ahí este proceso de embellecimiento general del municipio que se extenderá hasta todos los rincones de Dalías y Celín».

La intervención incluye la poda selectiva del arbolado, la retirada de ramas secas, la limpieza del entorno, así como la puesta a punto del mobiliario urbano.

Desde el Ayuntamiento agradecen la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de estos trabajos que no solo tienen como objetivo el embellecimiento del entorno, sino también garantizar la seguridad y el buen estado del arbolado para todos los vecinos y visitantes que se acercarán en las próximas semanas hasta el municipio.