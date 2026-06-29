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Dalías registra una infracción cada cuatro días en 2025

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de esta localidad copresiden la Junta Local de Seguridad desarrollada en el Ayuntamiento

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Un momento del encuentro.

Javier Cortés

Dalías

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, copresidieron este lunes la Junta Local de Seguridad del ... municipio, un encuentro de trabajo en el que se analizó la evolución de la seguridad ciudadana y se coordinó el dispositivo previsto para las próximas fiestas del Santo Cristo de la Luz.

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