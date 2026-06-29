Dalías registra una infracción cada cuatro días en 2025

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, copresidieron este lunes la Junta Local de Seguridad del ... municipio, un encuentro de trabajo en el que se analizó la evolución de la seguridad ciudadana y se coordinó el dispositivo previsto para las próximas fiestas del Santo Cristo de la Luz.

Durante la reunión, la Guardia Civil trasladó los datos correspondientes al último año, que reflejan que Dalías continúa siendo uno de los municipios más seguros de la provincia. En total se registraron únicamente 86 infracciones penales, una parte importante de ellas relacionadas con ciberdelitos, unas cifras que, en palabras del subdelegado del Gobierno, convierten al municipio en «un auténtico oasis de seguridad».

José María Martín atribuyó estos resultados a la estrecha colaboración existente entre la Guardia Civil y la Policía Local, una coordinación que quiso reconocer públicamente. «Cuando las administraciones y los cuerpos de seguridad trabajan de forma conjunta, los resultados llegan y la ciudadanía percibe esa tranquilidad», señaló.

El subdelegado también insistió en la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier hecho delictivo para facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «A todos los efectos, lo que no se denuncia no existe. Es fundamental que cualquier delito sea puesto en conocimiento de la Guardia Civil para que pueda investigarse y esclarecerse», subrayó.

En materia de violencia de género, durante la Junta Local de Seguridad se informó de que actualmente existen 10 casos activos en el sistema VioGén, de los que nueve presentan un nivel de riesgo bajo y uno, un riesgo medio. Asimismo, se puso de manifiesto que, previsiblemente, algunos de estos expedientes podrán pasar próximamente a situación de inactivos, fruto de la evolución favorable de los casos.

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, agradeció el trabajo que desarrolla la Guardia Civil en el municipio y destacó «la permanente disponibilidad de sus agentes para que los vecinos se sientan siempre atendidos y protegidos».

Dispositivo Cristo de la Luz

La reunión también sirvió para coordinar el operativo de seguridad de las fiestas del Santo Cristo de la Luz, que se celebrarán entre los días 12 y 20 de septiembre y que cada año reúnen a miles de personas. Estas celebraciones están declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y cuentan además con la consideración de Bien de Interés Cultural de carácter etnológico.

En este sentido, José María Martín destacó que «las cosas se están haciendo bien» en materia de planificación y coordinación entre Guardia Civil, Policía Local y el resto de administraciones implicadas, con el objetivo de garantizar que unas fiestas de tanta relevancia se desarrollen con total normalidad y ofreciendo la máxima seguridad tanto a vecinos como a visitantes.