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Dalías sella un acuerdo con la Junta de Andalucía para impulsar la justicia juvenil y la reinserción de menores

El alcalde Francisco Lirola y la delegada Rebeca Gómez firman un convenio de colaboración para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto, recibiendo el municipio un reconocimiento institucional por su compromiso con el sistema autonómico

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Rebeca Gómez firma el acuerdo con Francisco Lirola.

Marcos Tárraga

Dalías

El Ayuntamiento de Dalías ha vuelto a poner de manifiesto su implicación con las políticas sociales y la integración ciudadana mediante la firma de un ... nuevo acuerdo institucional con la administración autonómica. El alcalde de la localidad, Francisco Lirola, y la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez Gázquez, han rubricado un convenio de colaboración enfocado en el desarrollo de medidas judiciales en régimen de medio abierto para menores infractores. Durante la celebración del acto, la Delegación Territorial hizo entrega al consistorio de un reconocimiento oficial para poner en valor su contribución activa con el sistema andaluz de Justicia Juvenil.

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Dalías sella un acuerdo con la Junta de Andalucía para impulsar la justicia juvenil y la reinserción de menores

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