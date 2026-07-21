Dalías sella un acuerdo con la Junta de Andalucía para impulsar la justicia juvenil y la reinserción de menores

El Ayuntamiento de Dalías ha vuelto a poner de manifiesto su implicación con las políticas sociales y la integración ciudadana mediante la firma de un ... nuevo acuerdo institucional con la administración autonómica. El alcalde de la localidad, Francisco Lirola, y la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez Gázquez, han rubricado un convenio de colaboración enfocado en el desarrollo de medidas judiciales en régimen de medio abierto para menores infractores. Durante la celebración del acto, la Delegación Territorial hizo entrega al consistorio de un reconocimiento oficial para poner en valor su contribución activa con el sistema andaluz de Justicia Juvenil.

La distinción otorgada por la administración regional busca premiar la trayectoria y la dedicación del equipo de gobierno local en el fomento de un modelo judicial vertebrado sobre la responsabilidad personal, la formación y la cohesión social. A través de este gesto, la Junta de Andalucía ha expresado su gratitud por el compromiso mostrado por el municipio daliense hacia el interés general y hacia los valores educativos y restaurativos que rigen el marco normativo de la infancia y la juventud en la comunidad autónoma.

En virtud de los términos del acuerdo, el consistorio almeriense unirá fuerzas con el Gobierno andaluz para coordinar la aplicación de diversas medidas no privativas de libertad dictadas por los Juzgados de Menores. El abanico de intervenciones incluye la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad, el desarrollo de tareas socioeducativas, la ejecución de actividades de reparación vinculadas a procesos de conciliación y mediación, así como el seguimiento de periodos de permanencia de fin de semana en el entorno familiar, manteniéndose todo el proceso bajo la tutela técnica de la Junta de Andalucía.

Para garantizar el correcto desarrollo de estas medidas orientadas a la reinserción, el consistorio daliense facilitará el acceso a múltiples servicios y equipamientos municipales donde los jóvenes podrán desempeñar tareas moldeadas a sus aptitudes. Entre los cometidos previstos se encuentran labores de conservación en recintos deportivos, tareas de jardinería en parques públicos, acciones de apoyo a la agrupación local de Protección Civil, colaboración en centros comunitarios y asistencia a personas mayores o con diversidad funcional, garantizando en todo momento la compatibilidad con sus estudios.

Tras la firma del documento, el regidor Francisco Lirola manifestó que la ratificación de este protocolo representa un avance sustancial en la apuesta del municipio por la acción social y por ofrecer una segunda oportunidad a los jóvenes. En palabras del primer edil, el consistorio defiende una visión de la justicia que, más allá de la exigencia de responsabilidades por las faltas cometidas, sea capaz de proporcionar herramientas pedagógicas reales orientadas a la integración comunitaria y a la articulación de un proyecto de vida constructivo.

Asimismo, Lirola expresó su agradecimiento a la delegada Rebeca Gómez por el reconocimiento institucional otorgado a la villa de Dalías, asegurando que esta distinción constituye un motivo de satisfacción para todos los vecinos. El alcalde remarcó de igual modo que este galardón supone un impulso renovado para continuar colaborando de la mano con el resto de instituciones públicas en programas transversales que reviertan en el bienestar colectivo y en el fortalecimiento de la convivencia pacífica.

El convenio marco suscrito entre ambas partes contará con una vigencia inicial fijada en cuatro años, contemplándose la opción de tramitar una prórroga por un periodo de idéntica duración. Con el objetivo de supervisar el correcto cumplimiento de las cláusulas, el texto recoge la constitución inminente de una Comisión de Seguimiento e Impulso, un órgano de trabajo de composición paritaria que evaluará periódicamente la evolución de las actividades y propondrá mejoras continuas en la gestión del programa.

Mediante este paso administrativo, el municipio del Poniente almeriense consolida su adhesión a una justicia restaurativa que sitúa la educación y la concienciación social en el centro de la acción pública. La implicación directa del tejido municipal en el proceso reeducativo de los menores no solo facilita su vuelta a la rutina comunitaria, sino que contribuye a la consolidación de un modelo local de convivencia más responsable, solidario y enfocado hacia la protección de la juventud.