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Dalías ultima los preparativos para el congreso 'Lux Mundi'

El municipio acoge este fin de semana la segunda edición del encuentro nacional sobre advocaciones de la Luz, que reunirá a una treintena de expertos

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Organización del congreso 'Lux Mundi' en Dalías.

M. Tárraga

Almería

Dalías se va a convertir este fin de semana en punto de referencia del estudio, la reflexión y la difusión de las advocaciones de la ... Luz con la celebración del segundo congreso 'Lux Mundi', una cita nacional que reunirá a más de 30 ponentes procedentes de diferentes puntos de España y que contará con más de diez actividades complementarias.

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