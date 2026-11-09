Dalías ultima los preparativos para el congreso 'Lux Mundi'

Dalías se va a convertir este fin de semana en punto de referencia del estudio, la reflexión y la difusión de las advocaciones de la ... Luz con la celebración del segundo congreso 'Lux Mundi', una cita nacional que reunirá a más de 30 ponentes procedentes de diferentes puntos de España y que contará con más de diez actividades complementarias.

La organización del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz 'Lux Mundi', según ha trasladado este lunes el Ayuntamiento de Dalías en un comunicado, ultima los preparativos del encuentro, que se realiza de viernes a domingo, 13 a 15 de noviembre, y cuyo plazo para inscripciones encara sus últimos días. Al respecto, se ha abierto la posibilidad de que la participación se circunscriba a solo a la asistencia de alguna de las sesiones académica por importes muy reducidos, ha indicado el Consistorio.

El Congreso cuenta con un respaldo institucional excepcional, al tener como presidente de su Comité de Honor al rey Felipe VI, una distinción que pone de manifiesto la relevancia de esta iniciativa y la proyección nacional que ha alcanzado.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado la importancia de que el municipio vuelva a convertirse en anfitrión de un acontecimiento de estas características, subrayando que 'Lux Mundi' «representa una oportunidad extraordinaria para proyectar el nombre de Dalías más allá de nuestras fronteras, mostrando nuestro patrimonio religioso, cultural y humano, así como nuestra capacidad para organizar encuentros de primer nivel». Asimismo, ha animado a las personas interesadas a aprovechar estos últimos días para inscribirse y formar parte de una experiencia que permitirá compartir conocimientos, tradiciones y devociones procedentes de toda España.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador, Gabriel Lirola, ha puesto el acento en el intenso trabajo desarrollado durante los últimos meses para hacer posible esta segunda edición, destacando la participación de especialistas, investigadores, representantes de hermandades y responsables de distintas instituciones. «Hemos diseñado un programa muy completo, que combina el rigor académico con actividades culturales, musicales y religiosas, para ofrecer a los participantes una visión amplia de las distintas manifestaciones de la devoción a la Luz y favorecer el intercambio de experiencias entre territorios», ha trasladado.

El programa científico, coordinado por Valeriano Sánchez, presidente del Comité Científico, constituye uno de los principales atractivos del encuentro ya que concentrará a más de 30 especialistas para abordar, desde diferentes perspectivas, la historia, el patrimonio, la religiosidad popular y la dimensión cultural de las advocaciones de la Luz. Sánchez ha resaltado la calidad y diversidad de las aportaciones reunidas, que permitirán profundizar en una temática de gran riqueza histórica y espiritual, poniendo en común investigaciones y experiencias de distintos puntos de España.

Junto a las sesiones académicas, Lux Mundi ofrecerá más de diez propuestas complementarias. La inauguración del viernes incluirá la ponencia inaugural, la Ceremonia de la Luz y la inauguración de dos exposiciones en las salas anexas a la de conferencias. La música tendrá también un protagonismo especial con cuatro conciertos a lo largo de las tres jornadas, los fuegos artificiales también estarán presentes en esta ocasión, la eucaristía en el Santuario y las visitas por el municipio completarán un intenso programa que compagina conocimiento, devoción y animación.

Desde el Ayuntamiento de Dalías y la Hermandad se insiste en la importancia de no dejar pasar estos últimos días para formalizar la participación, invitando tanto a especialistas como a devotos, representantes de hermandades y público interesado a sumarse a esta convocatoria nacional.

La organización pone así el broche a los preparativos de un acontecimiento que aspira a consolidarse como una referencia en el estudio y la divulgación de las advocaciones de la Luz, al tiempo que sitúa a Dalías en el centro de un encuentro que une patrimonio, cultura, investigación y tradición religiosa.