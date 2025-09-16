Dalías vive con emoción, devoción y color los primeros días de las fiestas del Cristo de la Luz Desde el Cohetazo y el Día de la Hermandad hasta el divertido Día de la Espuma, miles de vecinos y visitantes participan en la primera parte de la semana grande

David Roth Almería Martes, 16 de septiembre 2025, 14:14

Dalías se encuentra inmersa en la celebración de su semana grande en honor al Santísimo Cristo de la Luz, unas fiestas que un año más están reuniendo a miles de vecinos y visitantes en torno a la devoción, la tradición y el ambiente festivo que caracteriza al municipio.

Las celebraciones comenzaron el pasado viernes 12 de septiembre con la Peregrinación Juvenil desde Pampanico hasta el Santuario del Cristo, seguida de la eucaristía con el grupo Hakuna-Almería. La noche estuvo marcada por la Noche Joven, con el concierto de Samuel G y la fiesta 'La Hora de la Leyenda Loka', que atrajeron a numerosos jóvenes.

El sábado 13 llegó uno de los momentos más esperados: el disparo del Cohetazo, que marcó oficialmente el inicio de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento, con la participación del alcalde, Francisco Lirola. La jornada continuó con el traslado del estandarte, el concierto de la Asociación Músico Cultural Daliense, la Gran Fiesta de la Cerveza, actividades infantiles y familiares, el encendido del alumbrado festivo y propuestas culturales como el Arcofest y la representación teatral de Doctora Bizcocho.

El domingo 14 se celebró el Día de la Hermandad, con la solemne misa, la imposición de medallas a los nuevos hermanos y la distinción otorgada a José Francisco Lirola Criado. Los caballistas realizaron su vistosa ofrenda floral al Cristo de la Luz, mientras que la jornada incluyó la tradicional Taberna Ambulante, la feria del mediodía, actividades para los pequeños y el inicio del Solemne Septenario, además del espectáculo musical «A la luz de las velas».

Este lunes, los más pequeños y sus familias protagonizaron uno de los días más esperados: el Día de la Espuma, acompañado por la colorida Fiesta de Colores, organizada junto a los Bomberos del Poniente. La mañana comenzó con la Misa de Peregrinos de los municipios cercanos y un desayuno especial en la Residencia Dalías Profesor Gabriel Callejón. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de la degustación gastronómica organizada por la Asociación de Mujeres Dalayat.

Por la tarde, el ambiente festivo continuó con juegos, espuma y colores, mientras que la noche se llenó de arte y música en la Noche de Flamenco, con la Compañía Gualdamar en la Terraza del Club Tercera Edad. Durante toda la jornada, se celebró también el Solemne Septenario en honor al Santísimo Cristo de la Luz, acompañado de la Coral Lola Callejón de El Ejido.

Entrando en el martes, Dalías ha recibido la visita del subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, quien fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde y miembros del equipo de gobierno. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Santuario del Cristo de la Luz, donde el subdelegado firmó en el Libro de Honor y pudo conocer la historia y devoción del templo.

Retransmision en RTVA

Además, la festividad continúa preparándose para la jornada central del próximo domingo 21, que contará con la retransmisión en directo de Canal Sur de la Misa Mayor, la Bajada del Cristo y otros momentos emblemáticos, con cobertura regional de esta tradición declarada Bien de Interés Cultural de Interés Etnológico.

La afluencia de visitantes ya es notable, con previsiones que superan las cifras de años anteriores, donde se alcanzaron más de 300.000 personas. El alcalde, Francisco Lirola, ha subrayado que estas fiestas «son un orgullo de toda la provincia» y que cada día se refuerza la unión de Dalías en torno al Cristo de la Luz.

Las fiestas se prolongarán hasta el domingo 21, con devoción, pólvora y emoción llenando las calles del municipio en la celebración más importante del año.