Un momento de las jornadas llevadas a cabo en Dalías. IDEAL

Familias de Dalías disfrutan de noches de Arcade

El municipio recuerda a más jóvenes los juegos de siempre con una exitosa participación a lo largo de toda la sesión

J. C.

Dalías

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:24

La noche de este martes 19 de agosto, la Plaza de las Flores de Dalías acogía una de las actividades previstas en el calendario de verano, convirtiéndose en un escenario de diversión con los 'Juegos de Arcade Bits: Juegos Tradicionales del Mundo'.

Desde las 20:30 horas hasta pasada la medianoche; más de medio centenar de niños, jóvenes y familias enteras, participaron en los distintos juegos tradicionales que nos trajeron grandes recuerdos de la infancia y acercaron a los más pequeños a esas raíces culturales del ocio popular.

Entre las actividades, que tuvieron gran éxito, destacar la creación de figuras con las que se realizaron varias competiciones o las distintas carreras populares de toda la vida.

El acto que, como muchos de los previstos en el calendario veraniego de Dalías, buscaba la promoción de la convivencia intergeneracional y fomentar valores como el compañerismo, la cooperación en equipo y el respeto por las tradiciones.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, destacó «la importancia de recuperar este tipo de juegos para que las nuevas generaciones descubran formas de divertirse alejadas de la tecnología y más cercanas al contacto humano».

