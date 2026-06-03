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Felipe VI, presidente de honor del II Congreso 'Lux Mundi' de Dalías

El monarca acepta encabezar el comité del encuentro científico y religioso que se celebra en noviembre en el municipio almeriense

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Felipe VI, en un acto público reciente.
Felipe VI, en un acto público reciente. (EFE)

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Almería

El Comité Organizador del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz 'Lux Mundi', que se celebrará en Dalías del 13 al 15 de noviembre ... de 2026, ha anunciado la constitución oficial de su Comité de Honor, un órgano que reunirá a destacadas personalidades e instituciones vinculadas al ámbito cultural, académico, religioso y social. Felipe VI presidirá dicho comité, según ha comunicado oficialmente la Casa de S.M. el Rey recientemente. No obstante, esta aceptación no va suponer la presencia personal del monarca durante la celebración del congreso, ha explicado la organización este martes en un comunicado.

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Felipe VI, presidente de honor del II Congreso 'Lux Mundi' de Dalías

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