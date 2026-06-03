Felipe VI, presidente de honor del II Congreso 'Lux Mundi' de Dalías

El Comité Organizador del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz 'Lux Mundi', que se celebrará en Dalías del 13 al 15 de noviembre ... de 2026, ha anunciado la constitución oficial de su Comité de Honor, un órgano que reunirá a destacadas personalidades e instituciones vinculadas al ámbito cultural, académico, religioso y social. Felipe VI presidirá dicho comité, según ha comunicado oficialmente la Casa de S.M. el Rey recientemente. No obstante, esta aceptación no va suponer la presencia personal del monarca durante la celebración del congreso, ha explicado la organización este martes en un comunicado.

La credencial emitida por la Casa de S.M. el Rey recoge expresamente que Su Majestad ha tenido a bien aceptar la Presidencia del Comité de Honor del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz 'Lux Mundi', una iniciativa que convertirá a Dalías en punto de encuentro para el estudio, la divulgación y la puesta en valor de las distintas advocaciones y devociones de la luz presentes en España.

También forman parte del Comité de Honor el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el obispo de Almería, Antonio Gómez y el obispo de Getafe, el almeriense Ginés García, entre otras personalidades.

«La aceptación de Su Majestad el Rey supone un extraordinario respaldo institucional al Congreso y un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando desde hace años para proyectar el patrimonio religioso, cultural e histórico vinculado a las advocaciones de la luz. Es una noticia que nos llena de satisfacción y que refuerza nuestro compromiso con la excelencia organizativa y el rigor científico de este encuentro nacional, favoreciendo la promoción de nuestro patrimonio y la llegada de investigadores, especialistas y visitantes procedentes de diferentes comunidades autónomas», ha apuntado el presidente del comité organizador, Gabriel Lirola Aguilera, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz.

Por su parte, el alcalde de Dalías y miembro del Comité de Honor, Francisco Lirola Martín, ha valorado muy positivamente la decisión de la Casa Real. «La aceptación de la Presidencia del Comité de Honor por parte de Su Majestad el Rey constituye un motivo de orgullo para todo el municipio. Este respaldo reconoce la importancia de un proyecto que nace desde Dalías con vocación nacional, que trasciende el ámbito local y sitúa a nuestro municipio y a la provincia de Almería en el mapa de los grandes acontecimientos culturales y religiosos de España, y que contribuirá a difundir nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural y religioso», ha indicado Lirola.

El II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz «LUX MUNDI» contará con un amplio programa de conferencias, mesas redondas, exposiciones y actividades culturales, consolidándose como una de las principales citas nacionales dedicadas al análisis y divulgación de estas manifestaciones de la religiosidad popular y del patrimonio histórico español. La organización dará a conocer próximamente los detalles definitivos del programa académico y cultural del encuentro.