Fin de semana de conocimiento, fe y convivencia en Dalías

Dalías ha puesto este domingo el broche final al II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz 'Lux Mundi', después de tres intensas jornadas que ... han convertido a la localidad en punto de encuentro de devociones, investigadores, hermandades y representantes de distintas manifestaciones religiosas procedentes de toda España.

Un encuentro que ha combinado el conocimiento histórico y patrimonial con la espiritualidad, la música y la convivencia, fortaleciendo los vínculos entre las distintas advocaciones reunidas en torno «a la Luz».

La tercera y última jornada comenzó con una magistral ponencia a cargo de Juan Miguel Ferrer Grenesche, capellán mozárabe y canónigo catedralicio de Toledo, que profundizó en el origen y la devoción al Cristo de la Luz de Toledo, así como en la historia del edificio de su antigua mezquita-catedral. Una intervención que permitió acercarse a las raíces históricas y legendarias de esta advocación, despertando también el interés por las posibles conexiones con el origen de la devoción al Santísimo Cristo de la Luz de Dalías.

Tras esta última intervención académica, las hermandades del Cristo de la Luz de Guadix y Fiñana se incorporaron a los actos para participar, junto a la Hermandad de Dalías, en una emotiva procesión de estandartes.

El cortejo recorrió las calles del municipio acompañado por los sones de la Banda de la Asociación Músico-Cultural Daliense, culminando en el Santuario del Santísimo Cristo de la Luz, donde se vivieron momentos de especial recogimiento y fraternidad entre las representaciones participantes.

El cortejo recorrió las calles del municipio acompañado por los sones de la Banda de la Asociación Músico-Cultural Daliense

A continuación, se celebró la eucaristía de clausura del congreso, presidida por Juan Miguel Ferrer Grenesche y concelebrada por el párroco de Dalías, Raúl del Águila Gázquez. La conmemoración contó, además, con el acompañamiento musical de la Coral Valle de Dalías, dirigida por Luis Craviotto Esquina, que interpretó diversas composiciones y puso el broche solemne con el Himno del Santísimo Cristo de la Luz.

La música volvió a ser protagonista tras la misa, cuando la Banda de la Asociación Músico-Cultural Daliense ofreció un emotivo concierto en el interior del templo, que concluyó nuevamente con el Himno del Cristo, vivas y muestras de devoción de los asistentes.

Los actos académicos y culturales finalizaron con la entrega de reconocimientos y agradecimientos a las entidades locales que han colaborado en el desarrollo del congreso: la Coral Valle de Dalías, el Coro Cristo de la Luz, la Asociación Músico-Cultural Daliense, la Asociación Cultural Talia, Asociación Musical Euterpe y el Casino de Dalías, así como a las hermandades del Cristo de la Luz de Guadix y Fiñana.

La clausura institucional tuvo lugar en un sencillo y emotivo acto en el que participaron el alcalde, Francisco Lirola; el director del comité científico, Valeriano Sánchez; el hermano mayor de la Hermandad, Gabriel Lirola; y el presidente del Casino, Francisco Díaz.

El alcalde expresó su agradecimiento a todas las personas, instituciones y entidades que han hecho posible esta segunda edición, así como a los participantes llegados desde distintos puntos de España.

«Nuestro agradecimiento a todos los que habéis hecho posible esta segunda edición de 'Lux Mundi', a quienes habéis venido desde tantos lugares de España y, especialmente, por los lazos de amistad y fraternidad que estos días hemos compartido. Que la Luz que nos ha reunido en Dalías siga iluminando nuestros caminos y nos ayude a mantener vivo este sentimiento de unión», manifestó Francisco Lirola.

Una fotografía de familia en la escalinata del santuario precedió a la comida de convivencia con la que se puso el punto final a tres jornadas de intercambio de experiencias, investigación, patrimonio, religiosidad y cultura.

Dalías despidió así una segunda edición que ha permitido proyectar el municipio más allá de sus fronteras, poner en valor la devoción al Santísimo Cristo de la Luz y estrechar lazos con otras localidades que comparten esta manifestación de fe, «dejando como legado nuevas relaciones de amistad y colaboración», ha declarado el Ayuntamiento daliense en una nota de prensa.