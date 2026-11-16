 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Comarca

Fin de semana de conocimiento, fe y convivencia en Dalías

La localidad ha sido sede este fin de semana del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz 'Lux Mundi'

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Foto de familia a las puertas del Santuario del Cristo de la Luz.

Marcos Tárraga

Almería

Dalías ha puesto este domingo el broche final al II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz 'Lux Mundi', después de tres intensas jornadas que ... han convertido a la localidad en punto de encuentro de devociones, investigadores, hermandades y representantes de distintas manifestaciones religiosas procedentes de toda España.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Fin de semana de conocimiento, fe y convivencia en Dalías

[]

Fin de semana de conocimiento, fe y convivencia en Dalías