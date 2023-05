«Fondón ha logrado frenar y revertir la despoblación en estos cuatro años»

María Torres Fondón Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Valentín Martín opta a la reelección al frente del Ayuntamiento de Fondón como candidato por el Partido Socialista. El alcalde más joven de Almería, en 2019, logró poner fin a ocho años de gobierno del Partido Popular. Su principal adversario político, entonces y ahora, intentará recuperar el bastón de mando en el corazón de la Alpujarra. Los fondoneros que acudan a las urnas el 28 de mayo tendrán la última palabra.

- ¿Qué espera de estos comicios municipales?

- Durante estos cuatro años me he entregado en cuerpo y alma a nuestros pueblos. Han sido mi prioridad absoluta. Espero que mis vecinos valoren de forma positiva esa entrega y el trabajo que hemos realizado, en los buenos y en los malos momentos.

- ¿Hay cambios en su candidatura?

- Siempre he creído que las renovaciones son buenas y hemos introducido cambios y novedades. Estoy muy satisfecho con el equipo que hemos formado, todos somos personas que sentimos pasión por nuestro municipio y, sin duda, vamos a seguir trabajando todos los días por situarlo en lo más alto.

- ¿Cuáles serán los ejes de su programa electoral?

- La lucha contra la despoblación. En estos cuatro años Fondón, no solo ha conseguido frenarla, sino revertirla. Hemos pasado de 972 habitantes a cerca de 1.100. El fomento del empleo, a través del apoyo a nuestras empresas y emprendedores; la desestacionalización del turismo cultural, medio ambiental y de ocio; y el incremento de los servicios sociales son también importantes. Además, será una prioridad absoluta la mejora de los servicios públicos, continuando con la renovación de la red de abastecimiento de agua que en la actualidad se encuentra colapsada, la renovación del colector de saneamiento, la construcción de una nueva depuradora cuyas obras ya están adjudicadas, y la creación de una comunidad energética que reducirá la factura de la luz de nuestros vecinos.

-¿Cuáles son los proyectos más importantes que han visto la luz en esta legislatura?

- Hemos cumplido el 90 por ciento de nuestro programa electoral y el 10 por ciento restante está en proceso. También hemos realizado otras muchas actuaciones que no estaban contempladas en nuestro programa. Destacaría la sustitución total de todo el alumbrado público con tecnología led, que ha supuesto un ahorro del 35 por ciento en la factura de la luz del Ayuntamiento, la reforma de la plaza, el puente y la iluminación del carril bici, el vivero de empresas, la construcción de nuevos nichos y columbarios, la sustitución de gran parte de la red de abastecimiento y la mejora de varias calles, avenidas y caminos rurales.

- En 2019, declaró asumir el cargo con ilusión y responsabilidad, con la firme intención de «estar a la altura». ¿Considera que lo ha estado?

-Eso es algo que tendrán que valorar mis vecinos. Nada más comenzar la legislatura tuvimos que enfrentarnos a una situación grave y desconocida, la pandemia generada por el covid. En esos momentos de incertidumbre y crítico sacamos nuestro lado más emocional y profesional. Nos marcamos un objetivo prioritario: poner todas las herramientas del Ayuntamiento a disposición de mis vecinos. A nivel personal, fue una dura experiencia que me sirvió para forjarme como alcalde ya que estoy acostumbrado a trabajar desde la cercanía y contacto con las personas. Llegado este momento de elecciones, reflexiono sobre esos momentos y pienso de corazón que desde el Ayuntamiento hemos sabido estar a la altura.

- ¿Por qué los fondoneros deben apoyar a Valentín Martín?

- Porque siempre he estado con ellos. Desde pequeñito me he implicado en todo lo relacionado con nuestros pueblos hasta el día de hoy. Tener la confianza de mis vecinos en las pasadas elecciones y ser elegido alcalde es el mayor privilegio que he tenido en mi vida, supone trabajar día tras día en lo que más amo, mi tierra. Siempre lo digo, el día que pierda la ilusión me quedaré en mi casa, pero aún ese día, si es que llega alguna vez, está lejos, máxime cuando quedan muchos proyectos a punto de ver la luz o por llevar a cabo.

- ¿Qué opinión le merece el papel desempeñado por la oposición en estos cuatro años?

- No soy partidario de hablar de los demás ni de juzgar el trabajo de nadie. Serán los vecinos quienes lo hagan a través del ejercicio de la democracia: en las urnas. Desde esta candidatura vamos a llevar una campaña positiva y en positivo. Creo que la gente esta harta de que nos tiremos los trastos a la cabeza, por ello espero que en esta campaña cada cual exponga su proyecto y deje que los vecinos voten serenamente y en libertad a la opción que consideren más beneficiosa para Fondón, Fuente Victoria y Benecid.