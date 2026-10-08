Fuente Victoria celebra a San Francisco de Asís en el Año Jubilar Franciscano

Fuente Victoria ha vivido con especial intensidad la celebración de su patrón, San Francisco de Asís, en el marco del Año Jubilar Franciscano, que se ... prolonga del 10 de enero de 2026 al 10 de enero de 2027 con motivo del 800º aniversario de su muerte ('tránsito'), ocurrida el 3 de octubre de 1226.

La parroquia de la Encarnación ha organizado un extenso programa con la colaboración de la mayordomía parroquial, del Ayuntamiento de Fuente Victoria y de la Peña Cohetera del pueblo, que ha reunido a niños, jóvenes, mayores y numerosos vecinos de la localidad y del entorno de la Alpujarra almeriense.

Los actos comenzaron con el triduo en honor de San Francisco de Asís celebrado del 1 al 3 de octubre y presidido por el párroco de Fuente Victoria, Manuel Jesús Piedra Giménez. Durante estas jornadas, la comunidad parroquial pudo acercarse a distintos aspectos de la vida y espiritualidad del santo, especialmente a su testimonio de fe, fraternidad y entrega a Cristo.

«Uno de los momentos más significativos tuvo lugar durante la mañana del segundo día del triduo, cuando la imagen de San Francisco fue trasladada hasta la Residencia de Mayores 'Morayma'», ha valorado el sacerdote, que fue quien presidió el viernes pasado la eucaristía en un encuentro marcado por la oración y la cercanía con los ancianos que residen en este complejo de la tercera edad.

Por la tarde, el salón de actos acogió el visionado de la película 'Francesco', una actividad que «permitió a los asistentes profundizar en la figura del santo de Asís a través del cine».

Concluido el triduo, tuvo lugar el sábado el tradicional encendido y bendición del chisco en honor de San Francisco, uno de los momentos más populares de estas fiestas, que congregó a numerosos vecinos en un ambiente de convivencia y fraternidad.

Los niños, protagonistas

Previsamente, por la tarde, los protagonistas fueron los menores de Fuente Victoria, que participaron en la plantación de un árbol con motivo del Año Jubilar Franciscano en el parque Padre Menas.

El árbol fue bendecido por el párroco y se convirtió «en un signo visible de este tiempo jubilar y en un recuerdo que permanecerá en el municipio junto con una placa conmemorativa.

El párroco obsequió, además, a todos los participantes con una cruz franciscana que recordará este día tan especial. «La iniciativa quiso acercar a los más pequeños la espiritualidad de San Francisco y, de manera especial, su amor y respeto por la creación», ha subrayado Piedra Giménez.

Misa mayor y procesión

Los actos culminaron el domingo 4 de octubre, solemnidad de San Francisco de Asís, con la celebración matutina de la misa mayor, presidida por el párroco de Fuente Victoria.

Durante su homilía, el sacerdote invitó a los fieles a contemplar en el santo de Asís «un testigo de Cristo hasta dar la vida», y recordó que «la verdadera grandeza cristiana nace de la entrega, de la humildad y del servicio a los demás». En este sentido, señaló que celebrar a San Francisco en este año jubilar «implica preguntarse qué lugar ocupa realmente Cristo en la vida de cada creyente y con qué responsabilidad trabajo yo en la viña del Señor».

Al término de la eucaristía, tuvo lugar la procesión con la imagen del patrón por las calles de esta localidad alpujarreña, acompañada por numerosos fieles que quisieron manifestar públicamente su devoción a San Francisco de Asís, perpetuando una de sus tradiciones más arraigadas.

La jornada concluyó con una convivencia entre los vecinos: un arroz popular ofrecido por el Ayuntamiento que puso el broche final a unos días en los que la fe, la tradición y la vida comunitaria se han unido en torno al patrón de Fuente Victoria.