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Fuente Victoria celebra a San Francisco de Asís en el Año Jubilar Franciscano

El programa se ha extendido este 2026 durante cuatro jornadas para conmemorar el 800º aniversario de la muerte del santo, ocurrida el 3 de octubre de 1226

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San Francisco de Asís, patrón de Fuente Victoria, en procesión por las calles de esta localidad alpujarreña.

Marcos Tárraga

Almería

Fuente Victoria ha vivido con especial intensidad la celebración de su patrón, San Francisco de Asís, en el marco del Año Jubilar Franciscano, que se ... prolonga del 10 de enero de 2026 al 10 de enero de 2027 con motivo del 800º aniversario de su muerte ('tránsito'), ocurrida el 3 de octubre de 1226.

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