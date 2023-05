«No me gusta que los negocios de Fondón me digan que han bajado las ventas»

M. Torres Fondón Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Francisco Álvarez vuelve a presentarse como cabeza de lista del Partido Popular en Fondón. Después de cuatro años en la oposición, el actual diputado provincial quiere recuperar la alcaldía que perdió en las elecciones de 2019.

- ¿Cuáles son los motivos que le empujan nuevamente a optar a la alcaldía de Fondón?

- Principalmente, el deseo de volver a ver a Fondón, Fuente Victoria y Benecid en el lugar que merecen, siendo referente comarcal que en su día fueron, en todos los niveles, ya sea a nivel económico, en empleo, en mejora de infraestructuras, en turismo, cultura, etcétera. No me gusta visitar los negocios de mi pueblo y que me digan que han bajado sus ventas, no me gusta que mis vecinos digan que no se hace nada, no me gusta ver que el turismo se lo llevan otros pueblos, no me gusta que sea difícil emprender en mi pueblo porque no dan facilidades, no me gusta que los vecinos se quejen a diario por la falta de presión de agua, no me gusta que en algunos barrios se quejen de la falta de seguridad. El luchar para que esto cambie, entre otras muchas cosas, es lo que me motiva a volver a optar a la alcaldía. Yo siempre digo que soy un privilegiado por vivir donde vivo, por eso mi única ilusión es mejorarlo y convertirlo en un lugar único para vivir.

- ¿Quiénes le acompañan en su candidatura?

- Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los miembros que me acompañan este año en mi candidatura. Tengo el convencimiento de que cada uno de ellos está en esta lista porque quiere profundamente esta tierra, porque le preocupa su pueblo de verdad y no por ningún interés personal. Esta lista está confeccionada para trabajar por y para nuestros pueblos. Algunos de los que me acompañan ya lo hicieron durante mi anterior etapa de alcalde y son perfectamente conocedores de cómo funciona y cómo se gestiona un ayuntamiento para poder empezar a trabajar y darlo todo desde el minuto uno. Hay también incorporaciones nuevas porque considero que siempre es necesario sabia nueva en un equipo.

- ¿Cuáles son los proyectos más destacados de su programa electoral?

- Es muy difícil resumir en unas pocas líneas lo que queremos para Fondón, Fuente Victoria y Benecid, pero a rasgos generales vamos a apostar mucho para que nuestros empresarios y emprendedores se sientan cómodos y confíen nuevamente en su ayuntamiento e intentar hacer atractivo nuestro municipio para fomentar la creación de nuevos negocios y nuevos empresarios. La lucha contra la despoblación es algo que ciertamente me preocupa y no es cuestión de frivolizar con este problema diciendo que empadronando a 10 o 20 personas más ya hemos luchado contra este gran problema. Nosotros llevamos propuestas reales y serias para que sea una auténtica realidad. En materia de infraestructura vamos a hacer mucho hincapié en la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento, vamos a realizar la construcción de nuevas áreas de esparcimiento para el disfrute de todos, mejoraremos las calles y caminos deteriorados, realizaremos una apuesta por embellecer los espacios públicos que están en mal estado. En agricultura y medio ambiente, vamos a preocuparnos por cuidar más nuestro entorno, apostaremos por energías renovables, apoyaremos a nuestros regantes, ganaderos y agricultores, vamos a dotar de más contenido cultural y deportivo nuestros pueblos y fomentaremos el turismo como fuente de empleo y riqueza. Habrá más talleres para nuestros mayores y jóvenes y una apuesta clara para que nuestro colegio sea cada año más atractivo y conseguir más alumnos. El programa se ha confeccionado escuchando a nuestros vecinos e incorporando todo lo que ellos mismos nos han propuesto.

- ¿Qué opinión le merece la gestión municipal realizada por el PSOE en la presente legislatura?

- Creo que estos cuatro años han ocasionado un retroceso de nuestros pueblos sumado a una mala gestión económica, sin apenas ideas en infraestructura ni futuro para nuestros vecinos. Por último y no menos importante, considero que cuando uno gobierna ha de saber escuchar todas las opiniones y gobernar para todo el pueblo. Pienso que tenemos una oportunidad única el 28 de mayo. Tenemos la suerte de que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial estarán gobernadas por el partido que lleva las mismas siglas por las que me presento a estos comicios. No podemos desaprovechar esta oportunidad y dejar escapar otros cuatro años.