El IAPH fija científicamente el origen del antiguo Cristo de la Luz de Dalías en la segunda mitad del siglo XVII

La historia, la fe y la investigación científica de vanguardia se han dado la mano en el Poniente almeriense para resolver un enigma artístico que ... ha desvelado importantes datos sobre el patrimonio documental y religioso de la comarca. El Ayuntamiento de Dalías y la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz han recepcionado de manera formal el exhaustivo informe técnico elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Este relevante documento recoge las conclusiones definitivas del análisis analítico efectuado sobre una de las pocas reliquias materiales que sobrevivieron a la Guerra Civil: un fragmento de madera perteneciente a la primigenia y desaparecida efigie del Cristo de la Luz, que fue pasto de las llamas en el convulso verano de 1936.

El procedimiento técnico encargado por las instituciones almerienses se ha servido del método de datación radiométrica por Carbono 14 (C14), un sistema de alta precisión que mide la degradación del isótopo radiactivo en la materia orgánica para estimar la antigüedad de maderas y soportes artísticos. Gracias a la aplicación de esta tecnología sobre la muestra vegetal custodiada, los investigadores de la Junta de Andalucía han logrado acotar el marco temporal en el que el escultor talló la sagrada imagen, ofreciendo por primera vez una aproximación cronológica rigurosa y avalada por la comunidad científica internacional.

El marco protocolario de la recepción ha estado presidido por el alcalde de Dalías, Francisco Lirola Martín, quien ha sido el encargado de hacer entrega formal del dossier de investigación al hermano mayor de la Real y Muy Ilustre Hermandad, Gabriel Lirola. Con este traspaso administrativo se pretende que el estudio se integre de forma inmediata en el archivo histórico de la corporación religiosa, garantizando su correcta custodia para las futuras generaciones de investigadores y pasando a engrosar el ya de por sí rico patrimonio documental que atesora la hermandad daliense.

A tenor de lo reflejado en las páginas del estudio emitido por el IAPH, el cruce de las variables arrojadas por el Carbono 14 con los legajos e informaciones historiográficas de las que se dispone en el municipio determina que existe una probabilidad estadística muy elevada de que la antigua talla del Santo Cristo fuera ejecutada materialmente durante la segunda mitad del siglo XVII. En términos más precisos, los expertos fijan el año 1686 como la fecha central del espectro temporal más viable, si bien la horquilla de seguridad técnica se expande en un intervalo que oscila entre los años 1627 y 1691 de nuestra era.

No obstante, los propios técnicos de la institución autonómica han incorporado una advertencia metodológica en su dictamen, matizando que los resultados del laboratorio no deben interpretarse de forma aislada. El IAPH recalca que la prueba atómica debe complementarse con las fuentes escritas y las crónicas parroquiales locales, unos textos que apuntan con fuerza a una mayor antigüedad del simulacro dentro de ese margen de seguridad. Por este motivo, el informe insiste en la necesidad de abrir nuevas vías de investigación documental en archivos eclesiásticos y notariales que consigan contextualizar la pieza con mayor nitidez, delimitar su posible autoría o taller de procedencia y esclarecer el periplo de la obra a lo largo de las centurias.

La materialización de este logro cultural ha sido el resultado directo del convenio de colaboración preferente suscrito entre el Ayuntamiento de Dalías y la Hermandad del Cristo de la Luz. El hermano mayor, Gabriel Lirola, ha valorado de forma extraordinaria este hito histórico para la villa, manifestando que el informe constituye un avance capital en el conocimiento científico del acervo religioso local. Lirola ha elogiado la sintonía existente entre los gestores municipales y los representantes de los cofrades, aplaudiendo el rigor del trabajo desarrollado por el personal del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en sus sedes centrales.

Ambas entidades de Dalías han coincidido en señalar la idoneidad de este tipo de proyectos conjuntos, comprometiéndose a seguir auspiciando programas dirigidos a la investigación, conservación y difusión del patrimonio inmaterial. Los mandatarios consideran que desvelar el pasado de una imagen tan ligada a los milagros, las promesas y la peregrinación del mes de septiembre es una fórmula idónea para consolidar las señas de identidad y preservar la memoria colectiva del Poniente almeriense.

Con la entrega de este dossier científico, se asienta una base documental sólida que permite que las herramientas tecnológicas contemporáneas aporten certezas donde antes solo existían conjeturas o leyendas de transmisión oral. El estudio del fragmento del antiguo Cristo de la Luz no solo enriquece la historia del arte de la provincia de Almería, sino que dota de argumentos empíricos a una devoción secular que late con fuerza en el corazón de miles de ciudadanos que, de generación en generación, mantienen vivo el legado espiritual de Dalías.