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El IAPH fija científicamente el origen del antiguo Cristo de la Luz de Dalías en la segunda mitad del siglo XVII

Las pruebas de Carbono 14 realizadas a un fragmento de madera de la talla original destruida en 1936 sitúan su creación con alta probabilidad en torno al año 1686, arrojando luz sobre una de las mayores devociones de la provincia

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Antigua talla del Cristo de la Luz de Dalías, desaparecida en el estallido de la Guerra Civil, en 1936.

Marcos Tárraga

Dalías

La historia, la fe y la investigación científica de vanguardia se han dado la mano en el Poniente almeriense para resolver un enigma artístico que ... ha desvelado importantes datos sobre el patrimonio documental y religioso de la comarca. El Ayuntamiento de Dalías y la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz han recepcionado de manera formal el exhaustivo informe técnico elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Este relevante documento recoge las conclusiones definitivas del análisis analítico efectuado sobre una de las pocas reliquias materiales que sobrevivieron a la Guerra Civil: un fragmento de madera perteneciente a la primigenia y desaparecida efigie del Cristo de la Luz, que fue pasto de las llamas en el convulso verano de 1936.

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El IAPH fija científicamente el origen del antiguo Cristo de la Luz de Dalías en la segunda mitad del siglo XVII

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El IAPH fija científicamente el origen del antiguo Cristo de la Luz de Dalías en la segunda mitad del siglo XVII