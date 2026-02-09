José Gabriel Lirola, elegido Hermano Mayor de la Hermandad de San José María Rubio de Dalías

La Real, Venerable, Sacramental e Ignaciana Hermandad de San José María Rubio celebró en la tarde del pasado domingo 25 de enero su Asamblea General ... Extraordinaria, en la que se renovó la Junta de Gobierno por vencimiento de los cargos anteriores. Como resultado del proceso electoral, José Gabriel Lirola Martín fue elegido nuevo Hermano Mayor, tras obtener un respaldo prácticamente unánime del cuerpo electoral.

El candidato recibió el 97 % de los votos emitidos, que representan el 47 % del total del censo de hermanos, reflejando la amplia confianza depositada en su persona y en el proyecto presentado para los próximos años. José Gabriel Lirola Martín toma así el relevo de Dolores Picón Acien, quien continúa formando parte de la actual Junta de Gobierno.

La asamblea tuvo lugar en el Salón Parroquial y se desarrolló en un ambiente de participación, fraternidad y compromiso, con una notable asistencia de hermanos y hermanas de la corporación. Durante la sesión se siguieron los cauces establecidos en los estatutos de la Hermandad, levantándose el acta correspondiente, que fue remitida al Obispado, conforme al procedimiento canónico, para su aprobación. El nombramiento del nuevo Hermano Mayor tendrá una duración de tres años, tal y como recogen los estatutos vigentes.

La toma de posesión tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero, en la Iglesia Parroquial de Santa María de Ambrox de Dalías, en el transcurso de la Santa Misa, que dará comienzo a las 19:00 horas.

Junto a José Gabriel Lirola Martín quedó constituida la nueva Junta de Gobierno, que asume desde este momento la responsabilidad de guiar a la Hermandad en su vida espiritual, cultual y pastoral. La junta está integrada por Dolores Figueredo Villegas como Teniente Hermano Mayor; Ángel Montoya Valdivia como Secretario; Francisca María García Rivas como Tesorera; Rosa López Casanova como Vocal de Cultos; Elena Espinosa Lirola como Vocal de Caridad; Dolores Picón Acien en Pastoral Familiar; Elena Criado Fuentes en Capilla; Rosa María Herrera Rodríguez en Protocolo y Difusión; Mercedes María Callejón Fernández en Cristianos Necesitados; Isabel Villegas Acien en Enseres; y Ana Villalobos Aguilera como responsable de Juventud.

El nuevo Hermano Mayor señaló la importancia de la figura de San José María Rubio, primer santo de Almería y Daliense universal, como referente espiritual para la nueva etapa de la Hermandad, con el objetivo de continuar difundiendo la devoción a su titular y fortaleciendo la fe y el compromiso cristiano de la comunidad.