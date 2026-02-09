Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

José Gabriel Lirola, elegido Hermano Mayor de la Hermandad de San José María Rubio de Dalías

La toma de posesión tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero, una vez recibido el decreto del Obispo de Almería autorizando el nombramiento.

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 9 de febrero 2026, 18:08

Comenta

La Real, Venerable, Sacramental e Ignaciana Hermandad de San José María Rubio celebró en la tarde del pasado domingo 25 de enero su Asamblea General ... Extraordinaria, en la que se renovó la Junta de Gobierno por vencimiento de los cargos anteriores. Como resultado del proceso electoral, José Gabriel Lirola Martín fue elegido nuevo Hermano Mayor, tras obtener un respaldo prácticamente unánime del cuerpo electoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour rebaja en un 70% la botella de aceite de oliva virgen extra de Coosur
  2. 2 Sentidos tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada
  3. 3 El árbitro Miguel González fue detenido por presunta agresión sexual antes de pitar el Granada CF - Racing
  4. 4 Aviso de la Aemet por un nuevo temporal en Andalucía: lluvia, viento y nieve para esta semana
  5. 5 Pedro Sánchez visita a los afectados por el temporal en Huétor Tájar
  6. 6 Las impresionantes imágenes de las inundaciones en el Poniente granadino desde un avión
  7. 7

    Mouliaá sí irá ahora a juicio contra Errejón tras «tocarle los ovarios» la Fiscalía
  8. 8 Pedro Sánchez en Huétor Tájar: «Vamos a valorar los daños y poner en marcha todos los mecanismos para ayudar»
  9. 9 Vecinos de Quéntar se concentran para reclamar el arreglo de la carretera a Granada
  10. 10

    Aceras más anchas y juegos infantiles en la nueva López Mezquita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal José Gabriel Lirola, elegido Hermano Mayor de la Hermandad de San José María Rubio de Dalías

José Gabriel Lirola, elegido Hermano Mayor de la Hermandad de San José María Rubio de Dalías