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Juanma Moreno presidirá el comité de honor del II Congreso de Advocaciones de la Luz en Dalías

En la invitación remitida al presidente andaluz, la Hermandad puso en valor los estrechos vínculos del presidente andaluz con esta arraigada devoción

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 8 de abril 2026, 13:27

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El presidente, Juan Manuel Moreno, ha confirmado su aceptación para integrarse en el comité de honor del II Congreso de Advocaciones de la Luz, que ... se celebrará próximamente en la localidad almeriense de Dalías.

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