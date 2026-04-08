Juanma Moreno presidirá el comité de honor del II Congreso de Advocaciones de la Luz en Dalías

El presidente, Juan Manuel Moreno, ha confirmado su aceptación para integrarse en el comité de honor del II Congreso de Advocaciones de la Luz, que ... se celebrará próximamente en la localidad almeriense de Dalías.

La comunicación ha sido trasladada a la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, entidad organizadora del congreso, junto al Ayuntamiento del municipio, que ya había anunciado semanas atrás la celebración de este importante encuentro en torno a las distintas advocaciones de la Luz en su segunda edición, tras la celebración de la primera, con gran éxito en el año 2006.

En la invitación remitida al presidente andaluz, la Hermandad puso en valor los estrechos vínculos de Juan Manuel Moreno con esta arraigada devoción, especialmente tras su visita a Dalías en el año 2023. Durante aquella estancia, el presidente destacó la relevancia cultural y social de estas celebraciones, llegando a anunciar su intención de impulsar la declaración de las fiestas en honor al Cristo de la Luz como Bien de Interés Cultural de carácter etnológico, firmando en el libro de honor de la propia hermandad, junto a la Venerada Imagen, durante la visita al Santuario, recibiendo la «Credencial de Peregrino».

El Hermano Mayor, Gabriel Lirola, ha manifestado su satisfacción por la respuesta recibida, subrayando que la presencia del Presidente de Andalucía en el Comité de Honor «supone un importante respaldo institucional y un reconocimiento a la devoción y tradición que representa el Santísimo Cristo de la Luz, no solo para Dalías, sino para todo el territorio andaluz».

Asimismo, Lirola ha señalado que este apoyo refuerza la proyección del congreso, que reunirá a más de veinte expertos e investigadores, y numerosos estudiosos, en torno a una de las manifestaciones religiosas y culturales más singulares del territorio andaluz.

El II Congreso de Advocaciones de la Luz aspira a consolidarse como un referente en el estudio y difusión de estas tradiciones, poniendo en valor su dimensión histórica, patrimonial y social, completando los estudios e informes elaborados con motivo de la primera edición.