Juegos tradicionales, magia y teatro para el mes de agosto

La música es uno de las propuestas culturales para este verano en el municipio.

El Ayuntamiento de Dalías hace un balance muy positivo tras la intensa actividad cultural, deportiva y de ocio desarrollada durante el mes de julio, adelantando los eventos previstos para el mes de agosto, dentro de un verano que está siendo «especialmente participativo», destaca el alcalde, Francisco Lirola.

Durante el pasado mes, la programación arrancó con los cursos de natación y aquaerobic en la piscina municipal, que volvieron a completar sus plazas, cerrándose con una emotiva clausura en la que se entregaron diplomas y se compartió una merienda entre participantes y familiares.

El Día de los Abuelos fue otra de las citas más entrañables de julio, reuniéndose en el Casino decenas de familias para disfrutar de un desayuno intergeneracional y del espectáculo del Gran Mago Pablo.

A estas actividades se sumaron los ciclos de cine al aire libre tanto en Dalías como en Celín, conciertos, talleres creativos, juegos familiares y el popular viaje al MarioPark, logrando una respuesta muy positiva por parte de vecinos y visitantes en cada una de las propuestas.

Propuestas

El mes de agosto en Dalías llega repleto de propuestas también para todas las edades, manteniendo la línea de julio. La programación comenzaba el 1 de agosto con los II Cursos de Natación y Aquaeróbic, así como de las Escuelas de Verano.

El 5 de agosto, la Plaza de las Flores acogía los Juegos Tradicionales y la gran pantalla proyectaba la comedia familiar 'Padre no hay más que uno 4' en Dalías. Además, el viaje a Granada para asistir en los Jardines del Generalife a la representación de 'Llámame Lorca', un montaje que rinde homenaje al poeta granadino en un escenario único, y una Velada Flamenca fueron las actividades del 8 y 9 de agosto.

La agenda continuará el 13 de agosto, a las 22.30 horas, para vivir una de las noches más mágicas del verano con la Noche de Estrellas en la Ermita de San Miguel, una experiencia conocer mejor el cielo nocturno en buena compañía. El 19 de agosto, en la Plaza de las Flores, la diversión llegará con los Juegos Arcade Bits a partir de las 20.30 horas, combinando la nostalgia de los videojuegos clásicos con actividades para todas las edades.

El cine volverá a cobrar protagonismo el 20 de agosto en Celín con la proyección de 'Garfield'. El 22 de agosto, a partir de las 18.00 horas, el Arroyo de Celín se convertirá en un taller creativo con 'Vamos a pintar piedras', una actividad artesanal pensada para estimular la creatividad.

La programación de agosto se cerrará el 28 de agosto, también a las 18.00 horas y en el Arroyo, con una tarde de merienda y juegos, «poniendo el broche final al mes con convivencia, ocio, deporte y entretenimiento para vecinos y visitantes y que dará paso a la esperada programación de septiembre que anunciará todas las actividades con las que contaremos en nuestro mes grande», concluyó el regidor daliense.