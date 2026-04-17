Laujar de Andarax se consagra como el gran epicentro del vino con una ambiciosa XIX Feria del Vino

El municipio de Laujar de Andarax se prepara para reafirmar su liderazgo histórico en la cultura del vino con la celebración de la XIX Feria ... del Vino, que tendrá lugar los próximos días 2 y 3 de mayo. Este evento, que ha sido presentado oficialmente esta mañana en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, promete convertir a la localidad en la capital vitivinícola de la provincia durante todo el fin de semana. En el acto de presentación han participado figuras clave de la gestión provincial y local, como el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez; la alcaldesa de Laujar y vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales; y el delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena.

Por segundo año consecutivo, la organización ha apostado por consolidar la Plaza de Toros de Laujar de Andarax como el centro neurálgico de la celebración. Este emblemático espacio albergará una extensa exposición de vinos, muestras de productos artesanales, catas guiadas y una variada oferta de música en directo. La feria contará con la participación de once bodegas de renombre procedentes de distintos puntos de Almería y Granada, destacando nombres como Bodegas y Viñedos Laujar, Cepa Bosquet, Condado de Ojancos, Fuente Victoria, Sierra Almagrera, y las granadinas Bodega Mil 300 de Laroles, Pasamayo de Purullena y la ecológica La Cruz Pinta de Murtas. También se darán cita firmas como Bodega Palomillo de Vélez Rubio, Pura Vida de Fondón, Cortijo El Aire de Tíjola y Tetas de la Sacristana.

Carlos Sánchez destacó durante su intervención el valor sentimental y económico de esta cita, subrayando que se celebra en el «corazón de la provincia» para poner en valor la identidad de una comarca que siempre ha tenido en la uva su principal aliado de progreso. Según el diputado, la feria trasciende lo puramente comercial para convertirse en un punto de encuentro multidisciplinar donde la cultura y la economía local se dan la mano para mostrar el enorme potencial de la Alpujarra. En este mismo sentido, el delegado de Agricultura, Antonio Mena, recordó que la vid en Almería es «memoria viva» de un territorio que ha sabido adaptarse a la dureza del clima, lo que dota a sus caldos de unas cualidades organolépticas únicas que les permiten competir en mercados internacionales de alto nivel.

El sector vitivinícola almeriense, que actualmente cuenta con unas mil hectáreas de producción y una veintena de bodegas registradas, está viviendo una renovación profunda. La alcaldesa de Laujar, Almudena Morales, hizo hincapié en que la feria es el momento clave del año, ya que coincide con el primer fin de semana de mayo, fecha tradicional en la que los bodegueros pueden presentar oficialmente sus «vinos nuevos». Además de la oferta líquida, la feria contará con 15 expositores de artesanía y agroalimentación, donde los visitantes podrán adquirir desde aceites de Alpuoliva y embutidos de la Sierra de Laujar hasta quesos de Medal, miel de La Bujaldona y dulces tradicionales de Dulceandarax o los Turrones Olula de Castro.

La programación diseñada para este año es especialmente ambiciosa y busca atraer a un público familiar. El sábado 2 de mayo la feria abrirá sus puertas a mediodía al son de la Banda de Música de Laujar de Andarax, seguida por la actuación musical de Ali C. La jornada se complementará con la emblemática «Ruta de los Pilares» y el concierto del Grupo Desidia por la tarde. El domingo 3 de mayo comenzará con un toque deportivo gracias al Sendero Local del Vino, un recorrido de ocho kilómetros por el Llano de Laujar. El punto culminante del domingo será la gran cata de vinos guiada en el Salón Murillo Velarde, una actividad técnica que se alternará con el ambiente festivo de la Plaza de Toros, que cerrará el evento con la actuación del grupo El Límite. Con esta decimonovena edición, Laujar de Andarax no solo celebra su cosecha, sino que afianza un modelo de turismo experiencial que une el sabor de la tierra con la hospitalidad de sus gentes.