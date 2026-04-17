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Laujar de Andarax se convertirá en la capital vitivinícola de la provincia el 2 y 3 de mayo. R. I.

Laujar de Andarax se consagra como el gran epicentro del vino con una ambiciosa XIX Feria del Vino

La histórica Plaza de Toros volverá a ser el escenario principal de un evento que reunirá a 11 bodegas y 15 expositores artesanales los días 2 y 3 de mayo, fusionando la tradición vitivinícola con música en directo, rutas culturales y catas dirigidas

Marcos Tárraga

Laujar de Andarax

Viernes, 17 de abril 2026, 13:27

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El municipio de Laujar de Andarax se prepara para reafirmar su liderazgo histórico en la cultura del vino con la celebración de la XIX Feria ... del Vino, que tendrá lugar los próximos días 2 y 3 de mayo. Este evento, que ha sido presentado oficialmente esta mañana en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, promete convertir a la localidad en la capital vitivinícola de la provincia durante todo el fin de semana. En el acto de presentación han participado figuras clave de la gestión provincial y local, como el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez; la alcaldesa de Laujar y vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales; y el delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena.

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Laujar de Andarax se consagra como el gran epicentro del vino con una ambiciosa XIX Feria del Vino