Laujar anula su proyecto de ruta biosaludable tras ser declarado por la Justicia en «fraude de ley»

El pleno del Ayuntamiento de Laujar de Andarax ha anulado su proyecto para trazar una nueva ruta biosaludable en el municipio después de que una ... juez declarara que el mismo constituye un «fraude de ley» puesto que su aprobación tenía como objetivo «abrir un nuevo vial para el tráfico de vehículos, que no de personas, y así descongestionar el tráfico rodado de la localidad».

El Consistorio laujareño ha hecho efectiva recientemente la anulación del proyecto tal y como estaba aprobado con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo del pleno extraordinario celebrado a finales de 2025, en el que se daba cuenta del fallo y se acataba la sentencia.

La resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, a la que ha tenido acceso Europa Press, daba la razón a un particular que demandó al Ayuntamiento al ver rechazados sus recursos ante el proyecto, que suponía partir su finca «por la mitad» y sin que percibiera por ello ningún tipo de compensación económica.

El afectado advertía de que la supuesta ruta biosaludable proyectada por el Consistorio tenía como verdadero fin crear una carretera «para el tránsito de vehículos» en una «especie de circunvalación»; y, de ahí que el ancho de la nueva vía fuera «de ocho metros» sin que hubiera justificación alguna para ello, al tratarse de una vía «peatonal» y «de juego para niños».

«Bajo la apariencia de una vía peatonal lo realmente pretendido es hacer una travesía de circunvalación del municipio evitando la aplicación de la normativa urbanística para ese tipo de obras, que son más rigurosas», alegaba el demandante mientras que el Ayuntamiento de Laujar rechazaba que el trazado tuviera relación alguna con una futura variante.

Del examen de los expedientes y la documentación aportada por ambas partes, la magistrada Carmen Ocaña concluye, no obstante, que el trazado de la pretendida ruta biosaludable y el del proyecto para la variante, que fue aprobado el 29 de julio de 2024, «es exactamente el mismo» conforme al expediente administrativo que lo sustenta.

«Como sostenía el demandante, el proyecto de actuación de ruta biosaludable era realmente un fraude de ley y su finalidad no era la que se alegaba como justificación para su aprobación, sino abrir un nuevo vial para el tráfico de vehículos», expone la juez, quien cree que el Consistorio pretendía con esta obra conseguir «un fin distinto» al de la ruta biosaludable «sin seguir el procedimiento legalmente establecido».

Así, declaró la nulidad de la actuación dado que el objetivo del nuevo vial, pensado para que los coches no tuvieran que pasar por el centro del pueblo, resultaba «claramente incompatible» con la ruta biosaludable, entendida como un camino rural, pero accesible, para el paseo de peatones, bicicletas, zona de juegos, ejercicio y estudio de la vega de Laujar de Andarax.