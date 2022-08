Laujar celebra su primera Noche en Blanco con sorteos y animación a pie de calle

'Compra en Laujar y apostar por tu pueblo tiene premio'. Bajo este lema, el municipio alpujarreño de Laujar de Andarax da forma a su primera Noche en Blanco. En esta edición, programada para el 6 de agosto, habrá animación a pie de calle de forma ininterrumpida -desde las ocho de la tarde-, música en directo y sorteos.

Un total de 15 establecimientos se han implicado en la Noche en Blanco. Participan desde tiendas de moda, zapaterías, papelerías, estancos, establecimientos de informática, electrodomésticos hasta artesanía y joyería. Las personas que realicen compras superiores a 20 euros en los negocios participantes podrán optar a un sorteo de 1.000 euros.

Será el 6 de agosto a las nueve de la noche. Se sortearán 15 cheques de 20 euros, 15 más de 30 y uno de 250. Los premiados deberán canjear los cheques en los establecimientos donde realizaron la compra. «Cuantas más compras realices entre el 15 de julio y el 6 de agosto, más posibilidades tendrás de ser premiado», apuntaron desde el consistorio laujareño, que anima a la participación de vecinos y visitantes en su intento por fomentar el comercio tradicional.

Programación

De forma paralela, se podrá disfrutar de actividades de ocio y cultura a lo largo de la tarde. La primera será un desfile de cars, a cargo de Aleju, a las ocho de la tarde. La salida será desde el Salón Murillo Velarde. De forma paralela, se desarrollará la actividad Mimos, hasta las once de la noche. También actuará el mago Pablo Román, conocido por su paso por el programa de televisión Got Talent en 2017, y por las calles de la localidad paseará un desfile de zancudos, también a cargo de Alejú. La música en directo comenzará a sonar a las once de la noche, con la charanga Los Notas, y a las doce arrancará el concierto Little Rock en la Plaza Mayor de la Alpujarra.

Revitalizar el comercio

Consciente de su peso en la economía local, el equipo de gobierno que preside Almudena Morales se lanza a organizar esta primera Noche en Blanco a la que ha destinado una partida de 5.000 euros. Revitalizar el comercio local es una de las prioridades del equipo de gobierno que preside Almudena Morales. Crear oportunidades de empleo y habilitar mejores servicios son dos de las herramientas que se persiguen para combatir la despoblación en este municipio de la comarca de la Alpujarra almeriense. Con 1.600 habitantes censados, Laujar de Andarax ha registrado un incremento poblacional del 4,7 por ciento.