Llega a Dalías la 'Misión Alienígena', un escape room al aire libre

Un total de 17 grupos han participado en esta misión en la que debían ir superando pruebas en un escenario interactivo desplegado en el núcleo urbano

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:52

Este sábado, las calles y plazas de Dalías se convirtieron en un gran tablero de juego con la celebración del `Escape Room; Misión Alienígena´, que conformó a 17 grupos participantes de todas las edades, distribuidos en varios niveles. Una tarde llena de emoción, ingenio y diversión que se prolongó durante horas en el centro del municipio.

La concejal de Cultura, María Dolores Gómez, explica que «la propuesta convirtió el espacio urbano en una experiencia inmersiva: los jugadores debían superar diferentes retos y pruebas para avanzar en la historia. Entre las sorpresas más celebradas destacó la llegada de los alienígenas, que bajaron de su platillo volante para interactuar con los equipos y animar a vecinos y visitantes».

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, subrayó la gran acogida de la actividad, demostrándose, una vez más, la implicación de las familias en cada propuesta. Ha sido un éxito ver a tantas personas, desde niños hasta mayores, disfrutando juntos de una opción innovadora y llena de creatividad».

El Escape Room ha sido una experiencia que ha unido a familias y amigos en un juego que mezcla ingenio, diversión y trabajo en equipo en un escenario interactivo en el que los participantes, organizados en grupos, superaron pruebas de ingenio y destreza para resolver una historia. Los ganadores consiguieron un cofre regalo de experiencia.

