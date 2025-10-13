Luis Carrué toma posesión como concejal y se incorpora al equipo de Gobierno de Dalías

Marcos Tárraga Dalías Lunes, 13 de octubre 2025, 21:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Dalías celebró el pasado jueves la sesión plenaria en la que Luis Carrué García ha tomado posesión de su cargo como nuevo concejal integrante del equipo de Gobierno de Dalías.

Carrué, que ya formaba parte del equipo municipal, colaborando en diversas áreas y en el cargo de alcalde honorífico de Celín desde las pasadas elecciones, asume ahora de forma oficial responsabilidades de gobierno, reforzando la estructura actual y aportando su experiencia y compromiso con el municipio.

Durante el Pleno, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, dio la bienvenida al nuevo concejal; destacando su implicación constante y su trabajo cercano con los vecinos, subrayando que «su incorporación supone un impulso muy importante para seguir avanzando en los proyectos que tenemos en marcha y en la mejora de los servicios municipales, siendo además muy importante la figura de un vecino de Celín para que todas las zonas tengan representación en nuestro equipo, siendo cada uno de nosotros la propia voz de los vecinos que representamos. Luis siempre ha estado trabajando de manera leal y comprometida por Dalías, por lo que es una gran noticia para todos».

Por su parte, Luis Carrué expresó su satisfacción por asumir esta nueva responsabilidad, asegurando que lo hace con ilusión y muchas ganas de seguir aportando al desarrollo de Dalías y Celín. Seguiremos sumando esfuerzos para llevar a cabo una gestión cercana, transparente y centrada en las necesidades reales de nuestros vecinos.

Carrué aseguró afrontar con energía y compromiso para seguir haciendo de Dalías un municipio más dinámico, con propuestas reales para todos y proyección de futuro, manteniendo siempre el respeto hacia las costumbres y tradiciones.

Durante el acto acompañaron a Luis sus padres, familiares y amigos, entre quienes se encontraba María Gádor Fernández, arropando a Luis en sus nuevas tareas, como representante de todos los vecinos de Dalías y Celín.

Temas

Dalías