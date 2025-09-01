Más de medio millar de espectadores en el cine de Verano en Dalías Las veladas estuvieron celebradas al aire libre, bajo las estrellas y contaron con ambiente familiar en el municipio

Este ciclo de cine contó con la participación de 577 personas a lo largo de sus cuatro proyecciones, que se pudieron ver en Dalías y Celín, consolidándose como una de las actividades culturales más esperadas del verano en el municipio. La respuesta del público fue muy positiva, con familias enteras acudiendo a disfrutar del mejor cine en un entorno único y al aire libre.

Durante el ciclo, además de las divertidas aventuras del famoso gato naranja con las que disfrutaron niños y adultos, también se proyectaron las cintas de 'Guardiana de dragones', 'Cualquiera menos tú' y 'Padre no hay más que uno 4', completando otras tantas citas que destacaron por su carácter familiar y festivo, en las que los asistentes se dejaron envolver por las imágenes sobre la pantalla gigante en noches perfectas para unir a generaciones en torno al séptimo arte, entre risas, palomitas y una atmósfera relajada.

La edil de Cultura, María Dolores Gómez, destacó el valor de este tipo de actividades, ya que «desde el Ayuntamiento apostamos por una cultura cercana, accesible y pensada para todos. El éxito de este ciclo de cine demuestra que los vecinos de Celín y Dalías valoran estos espacios de encuentro donde disfrutar juntos. Ver a las familias compartiendo risas y buenos momentos nos anima a seguir trabajando por una programación cultural viva y participativa».

Asimismo, el Ayuntamiento de Dalías agradece la implicación de todos los asistentes, así como la colaboración de los voluntarios y trabajadores municipales que hicieron posible cada una de las proyecciones. Este tipo de iniciativas no solo fomentan el ocio sano, sino que refuerzan el tejido social y dinamizan la vida en nuestros pueblos. Sin duda, el Cine de Verano fue una cita inolvidable que ya espera su próxima edición con más películas, más público y la misma ilusión.

Por otro lado, La noche de este martes 19 de agosto, la Plaza de las Flores de Dalías acogía una de las actividades previstas en el calendario de verano, convirtiéndose en un escenario de diversión con los 'Juegos de Arcade Bits: Juegos Tradicionales del Mundo'.

Desde las 20:30 horas hasta pasada la medianoche; más de medio centenar de niños, jóvenes y familias enteras, participaron en los distintos juegos tradicionales que nos trajeron grandes recuerdos de la infancia y acercaron a los más pequeños a esas raíces culturales del ocio popular. Entre las actividades, que tuvieron gran éxito, destacar la creación de figuras con las que se realizaron varias competiciones o las distintas carreras populares de toda la vida.

El acto que, como muchos de los previstos en el calendario veraniego de Dalías, buscaba la promoción de la convivencia intergeneracional y fomentar valores como el compañerismo, la cooperación en equipo y el respeto por las tradiciones.

