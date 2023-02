El Molino de Laujar, la aventura de dos jóvenes sobradamente motivados

El Molino de El Nacimiento, ubicado en el término municipal de Laujar, recibe mañana a sus primeros huéspedes. Llegan desde la capital para disfrutar de un fin de semana a orillas del río Andarax, rodeados de naturaleza, entre Sierra Nevada y la Sierra de Gádor. Serán los encargados de inaugurar un antiguo molino harinero, construido en el siglo XVI, que inicia una nueva etapa como alojamiento rural de la mano de dos jóvenes sobradamente enamorados de su tierra.

Son José Ramón González y Antonio Garrido, los artífices de una aventura empresarial que pretende crecer y madurar en esta población alpujarreña de 1.500 habitantes. Juntos no suman ni medio siglo de vida. Ambos captaron el «sobrado potencial» de esta vivienda, en desuso desde hace una década, para dar un paso al frente. Ilusionados a partes iguales, han invertido sus ahorros en rehabilitar el inmueble. El primero trabaja para una empresa de reformas y el segundo para una de limpieza, oficios que les han servido para ajustar el presupuesto y poner a punto -sin escatimar en detalles- este alojamiento turístico. Con capacidad para 10 personas, la casa dispone de cinco dormitorios, chimenea, jardín y barbacoa. De la construcción original, se conserva el antiguo molino harinero y una pequeña ermita.

Con los nervios a flor de piel mientras depuran los últimos detalles, mañana recibirán a sus primeros inquilinos. «Hemos invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto. En estos últimos meses solo hemos tenido tiempo para trabajar y para arreglar la casa. Nos consideramos personas trabajadoras, ahorradoras, con disciplina y muchas ganas de que esto vaya adelante», resume José Ramón.

Un entorno privilegiado

Pese a las dificultades halladas en el camino como emprendedores, en las que han encontrado «0 ayudas» por parte de las administraciones, motivación no les falta. «Yo soy un enamorado de mi pueblo y hace tiempo que ya detecté que faltaban lugares para hospedarse. ¡Con lo bonito que es Laujar! Esto afortunadamente ya está cambiando. Yo no me quiero ir de aquí y quiero darle vida a mi pueblo», argumenta, al tiempo que aplaude la gestión municipal que se viene realizando en los últimos años para consolidar el turismo como motor económico.

Conocido como 'paraíso del senderista', de El Nacimiento parten varios senderos homologados para descubrir a pie las maravillas de este enclave natural que recoge las aguas de las altas cumbres de Sierra Nevada. El más conocido, 'La Hidroeléctrica', asciende por sus laderas hasta una antigua central. A escasos dos kilómetros del núcleo urbano, este paraje también dispone de un área recreativa con barbacoas, zona de juegos infantiles y dos restaurantes. «Todos los fines de semana hay visitantes. El Nacimiento es un enclave privilegiado. No hay otra casa como El Molino en Laujar», apuntan convencidos de su apuesta por Laujar y por el turismo en la comarca de la Alpujarra de Almería.

Iniciativa privada

Laujar de Andarax ha visto crecer su capacidad de alojamiento de forma notable en los últimos años. A la Villa Turística de Laujar y al hotel Almirez, se han sumado recientemente nuevas viviendas rurales de uso turístico. El Ayuntamiento ya apostó, con fondos propios, por la construcción de La Pérgola y está previsto inaugurar «en breve» dos apartamentos turísticos en el centro de la localidad. El teniente de alcalde, Agustín Cabrera, anunció a este periódico que se está rehabilitando una casa palaciega para reconvertirla en alojamiento para turistas gracias a la iniciativa privada. Se mantienen, además, otros inmuebles enfocados al turismo desde hace unos años. Consciente del interés por invertir en Laujar, el Ayuntamiento promueve la rehabilitación de viviendas vacías para este fin y asesora a quienes buscan ampliar la oferta para pernoctar en el municipio. Al patrimonio natural de la localidad alpujarreña, se añade un legado histórico, artístico y cultural envidiable y una gastronomía rica en vinos, quesos y dulces tradicionales, entre otros atractivos.