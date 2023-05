«Soy una mujer humilde y preparada, que no necesita ponerse medallas»

M. Torres Dalías Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Serán sus primeras elecciones municipales como cabeza de lista. Se llama Teresa Heredia, tiene 30 años y es abogada de profesión. Su carrera política comenzó en 2019 como miembro de la candidatura socialista de Francisco Giménez. Tras la renuncia del primer edil en el mes de julio y la llegada del PP a la alcaldía, tomó las riendas del partido. Hoy aspira a recuperarla fiel a las siglas del PSOE.

- ¿Cuáles son los motivos que le empujaron a dar un paso al frente y encabezar la candidatura del PSOE?

- He nacido, he crecido y vivo en Dalías. Me enorgullece plantearme una responsabilidad y un reto como este, siempre al servicio de la ciudadanía, buscando el bienestar y el avance de mi pueblo y de sus vecinos. Me motiva muchísimo que la candidatura tenga una imagen joven, fresca, renovada y, por supuesto, que esté encabezada por una mujer.

-¿Quiénes le acompañan?

- Tenemos un equipo preparado, realista, con los pies en la tierra, conocedor de las necesidades del municipio y, sobre todo, un equipo humilde con ganas de trabajar para todos los ciudadanos, que mezcla la experiencia con la ilusión de la juventud. Un equipo encabezado por una mujer humilde, preparada profesionalmente, que no quiere ser el centro de atención ni necesita ponerse medallas.

- ¿Qué proyectos centran su programa electoral?

- La creación de un plan de vivienda municipal que impulse el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos: promoción de viviendas de protección oficial, facilidades para la rehabilitación y construcción de viviendas. Volver a dar uso a los espacios y edificios públicos como solares, la biblioteca o el edificio de usos múltiples. Queremos poner en marcha un plan de mejora de la estética municipal a través de la conservación de las fachadas alpujarreñas y adecentamiento de solares de Dalías y Celín. Impulsar la colaboración activa con asociaciones y grupos clave para el municipio y promover una agenda cultural y deportiva, independiente de la vida religiosa de Dalías y Celín. Promocionar Dalías como punto clave empresarial para la construcción de viviendas, instalación de energías renovables o turismo rural.

- ¿Qué opinión le merece la gestión realizada por el PP en estos escasos meses que ha estado al frente del ayuntamiento?

- Tener a un secretario que no cambia cada dos meses facilita mucho la gestión administrativa de un ayuntamiento. Por lo demás, decir que han vivido de las rentas, es decir, de los proyectos que ya estaban iniciados antes de su toma de posesión. La solicitud de proyectos de Diputación de parques y jardines, la renovación de todas las luminarias de Dalías y Celín, la continuación con el asfaltado y arreglos de la vega y las jornadas de pimiento, tirabeques y présules. Las agendas de cultura y deporte han empeorado y se han hartado de repetir la frase de «no hay dinero», pero han gastado casi más de 3.000 euros en detalle-regalo para visitas institucionales. En estos diez meses, se han basado en continuismo, apropiación de trabajos realizados, postureo al nivel máximo, necesidad de protagonismo y culpabilización a la anterior corporación, echando balones fuera.