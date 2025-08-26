Novedades en la seguridad del Cristo de la Luz de Dalías Se incorpora al dispositivo el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil para reforzar el control en las zonas de mayor afluencia y tránsito

Marcos Tárraga Almería Martes, 26 de agosto 2025, 14:52 Comenta Compartir

Dalías celebra el próximo mes de septiembre sus multitudinarias fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz que no solo atrae a los hijos del pueblo sino que arrastra en peregrinación a miles de ciudadanos de otras poblaciones. Es por ello que el Ayuntamiento y la Subdelegación están empezando a coordinar junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el dispositivo que garantice el bienestar de cuantos se acerquen esos días a esta localidad del Poniente almeriense y que llega cargado de novedades.

Entre ellos, la incorporación del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, que reforzará el control en las zonas de mayor afluencia y tránsito; el adelanto al miércoles del coneado del carril para peregrinos, una medida que busca mejorar la organización y prevenir incidentes durante los días de mayor tránsito de fieles; la ampliación del horario de presencia de ambulancia, garantizando una mejor cobertura sanitaria en momentos clave de la celebración; y el refuerzo de efectivos de Policía Local, con la colaboración activa de los municipios vecinos de Berja, La Mojonera, Roquetas de Mar y El Ejido.

También se ampliarán las zonas iluminadas para mejorar la visibilidad nocturna y facilitando la movilidad segura de los asistentes; se mejorará el sistema de radiofonía para permitir una comunicación más eficiente entre los distintos cuerpos de seguridad y emergencia; y se desarrollarán nuevas campañas de concienciación ciudadana, orientadas a promover una peregrinación más segura, que incluirán recomendaciones sobre el uso obligatorio de chalecos reflectantes, luces visibles para peregrinos y la reducción de velocidad de vehículos en zonas de tránsito.

La junta local de seguridad, presidida por el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha contado con la participación de representantes de la Guardia Civil, 112, Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense, Protección Civil, Diputación de Almería, Plan Infoca, Distrito Sanitario Poniente de Almería, así como cuerpos de Policía Local de Dalías, El Ejido, Berja, La Mojonera y Roquetas de Mar, entre otros colectivos implicados en la seguridad y emergencias, que han puesto en común las principales acciones a adoptar.

El alcalde ha agradecido el «esfuerzo y dedicación que cada año hacen nuestras fiestas más grandes y, sobre todo, más seguras», y ha destacado la importancia de la coordinación institucional y de la colaboración ciudadana para garantizar el buen desarrollo de las fiestas.

El Ayuntamiento ha agradecido a todos los cuerpos, entidades y voluntarios implicados en el dispositivo de seguridad su participación, compromiso y profesionalidad. Con estas medidas, «Dalías se prepara para vivir unas fiestas intensas, emotivas y, sobre todo, seguras, en honor al Santísimo Cristo de la Luz, durante las cuales la localidad recibe a miles de peregrinos que se acercan al Santuario que acoge a la venerada imagen, y participan en los actos lúdicos que se celebran durante las fiestas más sonadas, gracias al disparo de cohetes y tracas que iluminan el cielo daliense cada tercer domingo de septiembrere», ha concluido el primer edil daliense.