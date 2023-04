La oposición tumba los presupuestos en Dalías

M. T. Dalías Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No ha habido consenso en el Ayuntamiento de Dalías para aprobar los presupuestos municipales de 2023. Francisco Lirola, que llegó a la alcaldía en julio tras la ruptura del gobierno de coalición formado entre PSOE e IU, no ha logrado el apoyo determinante que entonces sí encontró en Ciudadanos. El regidor daliense, que se enfrentará a las urnas en unas semanas, atribuyó esta negativa a «motivos electoralistas» y acusó a los grupos políticos de «paralizar» el desarrollo de la localidad.

El PP solamente contó con el voto a favor de la única edil independiente, antigua teniente de alcalde del PSOE. «Es lamentable que, por motivos electoralistas, todos los grupos hayan hecho pinza para rechazar unos presupuestos que son muy necesarios para el municipio, bloqueando el pago de la deuda y la posibilidad de nuevas inversiones», dijo Francisco Lirola. En concreto, a la portavoz socialista, Teresa Heredia, le acusó de «mentir» en sus declaraciones públicas porque le ofreció realizar sugerencias y aportaciones al presupuesto. «No se ha estudiado los presupuestos. Hay una inversión de más de un millón de euros donde está incluida la partida de parques, que no es una subvención de Diputación, como dice la portavoz del PSOE, sino unas obras incluidas en Planes Provinciales», desmintió.

Detalles

A su juicio, estos presupuestos habrían permitido pedir un crédito bancario de tres millones y medio de euros con el que poder hacer frente a una «deuda histórica» que se incrementa cada mes otros 11.260 euros. «Un problema que PSOE-IU no solucionaron en 7 años y que siguen bloqueando», añadió al respecto. Los presupuestos contemplaban más de 100.000 euros al área de Servicios Sociales, a los que se sumarían subvenciones anuales de Diputación, Junta de Andalucía, empresas y patrocinios. Además, aumentaba la partida en un 30 por ciento dedicada a subvenciones a colectivos y entidades un 30 por ciento», aseguró. «Unas cuentas municipales que aumentan la inversión neta en más de un millón de euros gracias a los planes de Diputación y las subvenciones de la Junta de Andalucía, después de años de escasa o nula inversión», aplaudió.

Deuda

Aunque su gestión al frente del Ayuntamiento de Dalías no ha llegado ni a un año, Lirola saca pecho y defiende lo realizado en materia económica. «Dalías contaba con una deuda superior al 130 por ciento en el ejercicio 2021, pero, aún así, en solo seis meses este equipo de gobierno ha conseguido disminuir la deuda municipal al 96 por ciento, lo que nos permite no solo solicitar el préstamo para el pago de la deuda histórica, sino que también nos da luz verde a realizar inversiones destinadas a la accesibilidad de edificios públicos, pavimentación de vías urbanas, incorporar viviendas a la red de saneamiento al que aún no tienen acceso, mejorar la red de abastecimiento ante las numerosas averías de sus instalaciones, iniciar actuaciones de soterramiento de cable, arreglo de parques y de la solería del cementerio municipal en lamentable estado, amén de las múltiples actuaciones de reparación en aceras y muros que se están llevando a cabo durante estos meses, por lo que hablar ahora de biblioteca o de otras instalaciones no deja de ser demagogia de quienes han estado 7 años en el gobierno y no han llevado a cabo ninguna actuación coherente», enumeró.