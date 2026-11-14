La pólvora, la historia y el patrimonio religioso iluminan Dalías en el arranque del II Congreso Nacional Lux Mundi

El estruendo de la pólvora y el resplandor de los fuegos artificiales sobre el cielo del Santuario del Santo Cristo de la Luz marcaron anoche ... el inicio simbólico del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz, LUX MUNDI, en Dalías. Bajo esa atmósfera cargada de identidad local, el municipio alpujarreño ha abierto sus puertas hasta este domingo, 15 de noviembre de 2026, a investigadores, historiadores y congresistas llegados desde distintos puntos de la geografía española para analizar el patrimonio artístico, cultural y devocional ligado a estas advocaciones.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el interior del emblemático templo daliense y contó con la intervención del alcalde de la localidad, Francisco Lirola, quien agradeció la asistencia de los especialistas participantes y puso en valor la cooperación institucional que ha permitido consolidar esta segunda convocatoria. El regidor reconoció de manera expresa el esfuerzo organizativo conjunto desplegado tanto por el propio Ayuntamiento de Dalías como por la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santo Cristo de la Luz.

El acto institucional estuvo respaldado por una amplia representación de las administraciones públicas y del ámbito académico y eclesiástico. Junto al primer edil participaron la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Dolores Martínez; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Álvaro Izquierdo; el director del Comité Científico del congreso, Valeriano Sánchez; el párroco y rector del Santuario, Raúl del Águila; y el hermano mayor de la Hermandad del Santo Cristo de la Luz, Gabriel Lirola.

Conferencia del deán de la Catedral y despliegue pirotécnico

La vertiente académica de la jornada arrancó con la conferencia inaugural impartida por Juan José Martín Campos, deán de la Catedral de Almería, quien sentó las bases históricas y teológicas del encuentro. Inmediatamente después, la actividad se trasladó al exterior, donde la Plaza del Santuario sirvió de escenario para la esperada Ceremonia de la Luz. El espectáculo pirotécnico, elemento indisociable de la tradición festiva y religiosa de Dalías, iluminó la noche ante cientos de vecinos y congresistas.

De forma paralela a las sesiones de estudio, la programación inaugural incluyó la apertura oficial de las exposiciones vinculadas al Congreso Lux mundi. A través de este itinerario cultural, diversos edificios y espacios del municipio se han transformado en salas de exhibición que permiten contemplar imágenes devocionales, piezas de orfebrería, documentos históricos y obras artísticas de gran valor patrimonial.

Con el desarrollo de esta segunda edición, Dalías refuerza su posicionamiento como referente nacional en el estudio de las tradiciones religiosas y el patrimonio histórico, proyectando su identidad cultural más allá del ámbito provincial. El programa de ponencias, mesas de análisis y visitas culturales continuará activo durante toda la jornada de hoy y culminará mañana domingo, 15 de noviembre, con la sesión de clausura abierta a la participación de vecinos y visitantes.