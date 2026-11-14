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La pólvora, la historia y el patrimonio religioso iluminan Dalías en el arranque del II Congreso Nacional Lux Mundi

Expertos e investigadores de todo el país se dan cita hasta este domingo en el municipio alpujarreño para profundizar en las advocaciones de la luz, tras una jornada inaugural marcada por el espectáculo pirotécnico en el Santuario

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Inauguración del congreso.

R. I.

Dalías

El estruendo de la pólvora y el resplandor de los fuegos artificiales sobre el cielo del Santuario del Santo Cristo de la Luz marcaron anoche ... el inicio simbólico del II Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz, LUX MUNDI, en Dalías. Bajo esa atmósfera cargada de identidad local, el municipio alpujarreño ha abierto sus puertas hasta este domingo, 15 de noviembre de 2026, a investigadores, historiadores y congresistas llegados desde distintos puntos de la geografía española para analizar el patrimonio artístico, cultural y devocional ligado a estas advocaciones.

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