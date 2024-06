El PSOE considera «urgente» construir «vías lentas» en la carretera que une Berja y Dalías Los socialistas atacan a la Junta por su «falta de previsión» y por no disponer de una partida presupuestaria para intervenir

M. Torres Dalías Miércoles, 19 de junio 2024, 20:51 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Es «urgente» mejorar el trazado de la carretera que une Berja con Dalías y, sin embargo, no existe una planificación «temporal ni presupuestaria» por parte de la Junta de Andalucía. Así lo denuncia el PSOE de Almería, que ha comprobado in situ la «alta densidad» de tráfico que soporta a diario este tramo de la A-358. A su juicio, es necesario construir «vías lentas» para reforzar la seguridad vial de los conductores en general y de los agricultores en particular.

Según la denuncia pública del PSOE, el proyecto depende de la «disponibilidad presupuestaria» de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Es la respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Socialista. «Por lo tanto, no hay ni tan siquiera previsión de licitación del proyecto, ha denunciado el parlamentario socialista», criticó el parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández.

Desde su punto de vista, se trata de una infraestructura «fundamental» para mejorar la movilidad de los vecinos como los profesionales de la agricultura e industria auxiliar.

Acompañado por varios representantes municipales socialistas de Dalías y Berja, Mateo Hernández comprobó que este punto sirve de vía de entrada a un «numeroso grupo de invernaderos», con el consiguiente aumento de la circulación de vehículos que esto conlleva. El diputado autonómico habla de «falta de previsión» por parte del gobierno que preside Juanma Moreno. «A pesar de estar contemplada en el PITMA (Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad), supone un nuevo incumplimiento y engaño del Partido Popular de Moreno Bonilla con respecto a las infraestructuras viarias», señaló. En esta línea, mencionó «otros ejemplos» en la provincia de Almería como la conexión ferroviaria al Puerto Seco de Níjar y la propia área logística, la continuación de la Autovía del Almanzora hasta Baza, el acceso norte a Almería o la variante de Cuevas del Almanzora. «Han pasado del eslogan del PP del Juanma lo haría en 2018 a Moreno Bonilla no lo hace e incumple», apostilló.

La falta de implicación que anuncian los socialistas, en este sentido, «se constata en los números» y el nivel de ejecución del presupuesto de 2023 en Almería es «ínfimo». «Gasta tan solo 2 de cada 10 euros de lo presupuestado, una cifra absolutamente vergonzosa que se traduce en la ausencia de obras para la ejecución de infraestructuras educativas, sanitarias o de comunicación por carretera», sentenciaron.

Respuesta de la Junta

Para la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, mejorar la carretera que une Berja con Dalías es una «prioridad». Consultadas por este periódico, fuentes oficiales afirman que actualmente se estudia el «encaje técnico y económico» de la actuación. «Desde la Junta de Andalucía, se ha estado analizando el proyecto existente '2-AL-1428-0.0-0.0-PC. Mejora de trazado y construcción de vías lentas en la carretera-358. Tramo Berja Dalías', intentando salvaguardar la inversión de 90.000 euros realizada en el año 2007, al objeto de no desechar el trabajo realizado, y poder darle continuidad», se aclaró. «En esta fase de análisis, los servicios técnicos de la consejería han tenido que descartar por completo la actualización de dicho proyecto, debido tanto a las carencias técnicas detectadas para la situación actual, al haber acometido parcialmente la actuación con la mejora de seguridad vial del enlace en la A358 Pk 7+500, así como el desfase normativo», se añadió.