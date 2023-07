Un pueblo de la Alpujarra se postula para abanderar el movimiento LGTBI en zonas rurales

María Torres Dalías Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No es fácil enarbolar la bandera LGTBI en el lugar donde naces, creces y evolucionas personal y profesionalmente. El miedo a ser juzgado es inversamente proporcional al número de habitantes. En este contexto, nace Daliarco, la primera asociación sociocultural LGTBI de Dalías. Con una población que roza los 4.000 vecinos, el municipio del Santo Cristo de la Luz se postula para abanderar en las zonas rurales este movimiento social que lucha contra la discriminación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y transexuales.

La puesta de largo de Daliarco ha tenido lugar esta semana. La plaza del pueblo sirvió de punto de encuentro para arropar a esta asociación «donde todo el mundo tiene cabida». Solamente se exigen dos requisitos: respeto y tolerancia. «En los pueblos más pequeños, la gente tiene más miedo a expresar sus sentimientos y queremos que nadie sienta solo», explicó a IDEAL Ismael Montoya, presidente y portavoz del colectivo.

Con la creación de Daliarco, Dalías se convierte en el municipio más pequeño de la provincia de Almería con una asociación de este tipo. Alrededor de 60 socios la conforman y solo es el principio. «El armario es para la ropa. Nadie debería enfrentarse a la situación de decir si es gay o lesbiana, como tampoco lo hace una personas heterosexual. Queremos que todo el mundo viva libremente sin que nadie le juzgue por su forma de ser, de sentir o de vestir. ¿Por qué estar escondiendo una cosa que no soy?», añadió al respecto.

Ismael Montoya tiene 30 años y es administrativo. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Dalías, su pueblo natal, al que define como «tolerante y respetuoso». El presidente de Daliarco anima a las personas «a mostrarse tal y como son». «No finjas nada que no seas, vive en libertad y no temas al qué dirán. Si alguien de tu entorno te prejuzga por tu condición sexual, esa persona no es tu amigo o amiga, no te quiere. Un amigo no te juzga», sentencia.

Arrancando motores

La idea de crear Daliarco partió de «un grupo de amigos», dalienses de corazón y de nacimiento, interesados en «trabajar por su pueblo». «Queremos poner el nombre de Dalías como referente del pueblo respetuoso y tolerante que es y que sirva de reflejo a los demás», justificó. «Ahora estamos empezando a rodar y tenemos muchas actividades pensadas, pero no planificadas. Queremos seguir creciendo y organizar encuentros de convivencia, actividades diversas en feria o en otoño, trabajar para recuperar tradiciones y por crear otras nuevas», expuso.

La primera actividad ha sido la presentación en sociedad de Daliarco, que contó con la presencia de los partidos que conforman la corporación municipal en Dalías y con su alcalde al frente, Francisco Lirola. Consciente de que queda mucho por hacer, Daliarco intentará contagiar su ilusión y entusiasmo a los pueblos de alrededor. «Aún existen muchos prejuicios con el colectivo LGTBI y queremos que, con el tiempo, asociaciones como esta solamente sirvan para celebrar no para reivindicar».