El 'recetario de Dalías', más cuchara y menos tenedor

Hay recetas inconfundibles cargadas de aromas que nunca se olvidan y de sabores que huelen a hogar. Elaboraciones culinarias que han pasado de madres a hijas sin un ingrediente de más que vulnere su autenticidad. Dalías ha cocinado a fuego lento un extraordinario recetario elaborado por mujeres dalienses que reivindican la cuchara frente al tenedor y los platos de toda la vida que aún perduran y que perdurarán para siempre gracias a este legado.

La obra, editada por el Ayuntamiento de Dalías, explica de forma «práctica y sencilla» cómo elaborar deliciosos entrantes como el guisillo de almendras, el potaje de habichuelas con morcilla, la sopa de boquerones, las migas de pan o el puré de calabaza; suculentos platos principales como los caracoles en salsa, el choto al ajillo, las manitas de cerdo o la tortilla de présules; y sabrosos postres como la leche frita, las empanadillas de cabello de ángel o las natillas de huevo.

Si decide adquirir el libro y ponerse el delantal, debe tener en cuenta un detalle. «Las recetas son tradicionales, realizadas desde hace tiempo manualmente; sin robots de cocina que pesaran los ingredientes, motivo por el cual en algunos casos las medidas pueden no ser muy precisas, dando lugar a palabras como 'chorreoncillo', 'pizca', etcétera», matiza al respecto Toñi Muñoz, coordinadora del proyecto junto con Amalia Rueda. «Aunque se ha intentado al máximo evitar este tipo de términos en algunas ocasiones ha sido prácticamente imposible, pero estamos seguros de que el lector y buen cocinero entenderá que dichos términos forman parte de nuestra tradición culinaria», puntualiza.

Brecha digital

Más allá del valor gastronómico del recetario, la obra ha servido a sus autoras -un grupo de mujeres de entre 65 y 90 años- para confirmar que, si saben hacer un potaje, también pueden aprender a manejar las nuevas tecnologías. Hace años se apuntaron a un curso promovido por la red Guadalinfo para reducir la brecha digital. Fue ahí donde surgió la idea de motivar la adquisición de nuevas habilidades en la edición de textos y de imágenes a través de sus recetas de cocina. Fue, así, como abrieron sus cocinas, encendieron sus fogones y se pusieron manos a la obra para dar forma a este singular recetario.

«Lo que en principio surgió como una forma de activar la mente, como un entretenimiento para un grupo de personas mayores que acudieron al Centro Guadalinfo de Dalías interesadas en encontrar algo para ocupar su tiempo, como una idea difusa sin forma ni color pasó poco después a ser una ilusión, una meta a alcanzar, una motivación», aclara Toñi Muñoz, orgullosa y satisfecha de que esta iniciativa, al fin, se haya hecho realidad.

Ha tenido que pasar más de un lustro para que el trabajo realizado por estas mujeres de Dalías haya visto la luz. El alcalde, Francisco Lirola, se enamoró del proyecto desde que tuvo conocimiento. «Cuando llegué a este Ayuntamiento, me visitó una de ellas, me puso al corriente de lo que ya se había hecho y se lamentó por la posibilidad de no llegar a ver con vida el recetario», señala sin olvidar la «ilusión» que este grupo de vecinas le contagió. «Son recetas de Dalías que puedes elaborar con ingredientes que encuentras en el Mercado de Dalías y que , además, están descritas de una forma muy particular para que cualquier persona que las lea sea capaz de elaborarlas», subraya. «Son recetas que se siguen haciendo a día de hoy en Dalías, con sabores propios de nuestra tierra, y que ya quedarán para siempre», puntualiza. «Madres e hijas, abuelas y nietas, amigas y vecinas han convertido las cocinas de Dalías en el de nuestros hogares», sentencia.

Sabores de la infancia

Si hay un plato que traslada en el tiempo al alcalde de Dalías, el potaje de Semana Santa. Con inevitable nostalgia, recuerda cómo lo elaboraba su madre: «Le salía buenísimo». «Recuerdo ese sabor característico que le daba el 'majaíllo' de perejil. También recuerdo el arroz con leche, con su canela y su rodaja de limón. Son los sabores de mi infancia», reconoce el primer edil. Ambas recetas están incluidas en el Recetario de Dalías.

«Que este recetario sea un recordatorio constante de la importancia de conservar nuestras tradiciones y de honrar a todas las mujeres que han contribuido a que este recetario vea la luz, a quienes quiero transmitir mi agradecimiento y el de todo el pueblo de Dalías por mantener viva nuestra identidad y nuestra cultura», manifestó en la presentación del libro.

La primera edición ya está en la calle. Consta de 500 ejemplares, que pueden adquirir en el Ayuntamiento de Dalías. En unas semanas, se distribuirán por las papelerías de la localidad. Recetario de Dalías, con todo, deja buen sabor de boca entre quienes lo han cocinado -conscientes de su valía- y entre quienes tienen hoy el gusto de saborearlo sin prisa.