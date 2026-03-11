Rescatan a cuatro senderistas con síntomas de hipotermia en la sierra de Laujar de Andarax
La Guardia Civil desarrolla un operativo en una zona de difícil acceso que se prolongó durante varias horas hasta poner a salvo a los excursionistas
Ideal
Almería
Miércoles, 11 de marzo 2026, 20:27
La Guardia Civil de Almería ha rescatado a cuatro senderistas con signos de hipotermia que se encontraban en la sierra de Laujar de Andarax. Los ... afectados habrían quedado desorientadas mientras realizaban una ruta de senderismo y se vieron sorprendidos por las condiciones meteorológicas adversas.
El aviso llegó a través del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, donde los propios senderistas alertaron de que «se encontraban desorientados, sin ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas y con mucho frío». Ante ello, la Guardia Civil activó la noche del pasado martes un operativo de búsqueda y rescate para acceder a la zona. Los afectados se encontraban a 2.000 metros de altitud y con temperaturas que rondaban los cuatro grados bajo cero.
Debido a las condiciones del terreno, cubierto de nieve y barro, los vehículos oficiales no pudieron continuar el avance, por lo que los agentes tuvieron que continuar a pie durante dos kilómetros, atravesando nieve y hielo hasta alcanzar el lugar donde se encontraban las personas desaparecidas.
Los agentes lograron localizar a los senderistas sobre las 22.30 horas, comprobando que presentaban «síntomas de hipotermia» tras varias horas expuestos al frío y a las duras condiciones meteorológicas de la zona.
Ante esta situación, los guardias civiles les facilitaron ropa de abrigo y les prestaron asistencia hasta que pudieron recuperar temperatura corporal, iniciando posteriormente el descenso a pie hasta el lugar donde se encontraban los vehículos oficiales.
Una vez finalizado el descenso, los cuatro senderistas fueron trasladados hasta Laujar de Andarax, donde manifestaron encontrarse «en buen estado» y no precisaban asistencia médica, dando por concluido el operativo en torno a las doce y media de la noche.
La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar rutas de senderismo o actividades en zonas de montaña, planifiquen adecuadamente el recorrido y consulten siempre la previsión meteorológica, ya que en zonas de alta montaña las condiciones pueden cambiar de forma repentina. Asimismo, se recomienda informar previamente a familiares o conocidos del itinerario previsto y del horario aproximado de regreso, así como llevar siempre dispositivos de comunicación con batería suficiente y medios de orientación como mapas o GPS.
Los agentes también recuerdan la importancia de portar equipamiento adecuado para la actividad, especialmente ropa de abrigo, calzado apropiado, agua y alimentos suficientes, evitando adentrarse en zonas de difícil acceso sin la preparación física o experiencia necesaria.
