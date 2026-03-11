Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
G. C.

Rescatan a cuatro senderistas con síntomas de hipotermia en la sierra de Laujar de Andarax

La Guardia Civil desarrolla un operativo en una zona de difícil acceso que se prolongó durante varias horas hasta poner a salvo a los excursionistas

Ideal

Almería

Miércoles, 11 de marzo 2026, 20:27

Comenta

La Guardia Civil de Almería ha rescatado a cuatro senderistas con signos de hipotermia que se encontraban en la sierra de Laujar de Andarax. Los ... afectados habrían quedado desorientadas mientras realizaban una ruta de senderismo y se vieron sorprendidos por las condiciones meteorológicas adversas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caixabank avisa del cambio para sus clientes al pagar en comercios con tarjeta
  2. 2 Luto en Vegas del Genil por la muerte de la concejala Almudena Estévez a los 50 años
  3. 3 Protestan por la subida de 50 céntimos en el precio del menú del comedor de la Universidad de Granada
  4. 4 El jefe de Oftalmología del Virgen de las Nieves: «Puede que tengas glaucoma y no lo sepas»
  5. 5 Un robo en Granada a vista de todo el mundo: pone una escalera en la calle para entrar por el balcón
  6. 6

    Una investigación alemana destapa una nave llena de propaganda nazi en Alhama
  7. 7 El gigante ucraniano del pollo MHP compra la empresa granadina Payán Hermanos
  8. 8 El local de Granada famoso por su puchero de hinojos silvestres con pringá
  9. 9

    La empresa granadina Atarfil mantiene su producción en plena crisis en el Estrecho de Ormuz
  10. 10 Art Attack, el sueño de Isabel y Roberto llega a la Chana: una academia para unir al barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rescatan a cuatro senderistas con síntomas de hipotermia en la sierra de Laujar de Andarax

Rescatan a cuatro senderistas con síntomas de hipotermia en la sierra de Laujar de Andarax