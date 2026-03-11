Rescatan a cuatro senderistas con síntomas de hipotermia en la sierra de Laujar de Andarax

La Guardia Civil de Almería ha rescatado a cuatro senderistas con signos de hipotermia que se encontraban en la sierra de Laujar de Andarax. Los ... afectados habrían quedado desorientadas mientras realizaban una ruta de senderismo y se vieron sorprendidos por las condiciones meteorológicas adversas.

El aviso llegó a través del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, donde los propios senderistas alertaron de que «se encontraban desorientados, sin ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas y con mucho frío». Ante ello, la Guardia Civil activó la noche del pasado martes un operativo de búsqueda y rescate para acceder a la zona. Los afectados se encontraban a 2.000 metros de altitud y con temperaturas que rondaban los cuatro grados bajo cero.

Debido a las condiciones del terreno, cubierto de nieve y barro, los vehículos oficiales no pudieron continuar el avance, por lo que los agentes tuvieron que continuar a pie durante dos kilómetros, atravesando nieve y hielo hasta alcanzar el lugar donde se encontraban las personas desaparecidas.

Los agentes lograron localizar a los senderistas sobre las 22.30 horas, comprobando que presentaban «síntomas de hipotermia» tras varias horas expuestos al frío y a las duras condiciones meteorológicas de la zona.

Ante esta situación, los guardias civiles les facilitaron ropa de abrigo y les prestaron asistencia hasta que pudieron recuperar temperatura corporal, iniciando posteriormente el descenso a pie hasta el lugar donde se encontraban los vehículos oficiales.

Una vez finalizado el descenso, los cuatro senderistas fueron trasladados hasta Laujar de Andarax, donde manifestaron encontrarse «en buen estado» y no precisaban asistencia médica, dando por concluido el operativo en torno a las doce y media de la noche.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar rutas de senderismo o actividades en zonas de montaña, planifiquen adecuadamente el recorrido y consulten siempre la previsión meteorológica, ya que en zonas de alta montaña las condiciones pueden cambiar de forma repentina. Asimismo, se recomienda informar previamente a familiares o conocidos del itinerario previsto y del horario aproximado de regreso, así como llevar siempre dispositivos de comunicación con batería suficiente y medios de orientación como mapas o GPS.

Los agentes también recuerdan la importancia de portar equipamiento adecuado para la actividad, especialmente ropa de abrigo, calzado apropiado, agua y alimentos suficientes, evitando adentrarse en zonas de difícil acceso sin la preparación física o experiencia necesaria.