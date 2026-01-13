Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Laujar de Andarax

La residencia de mayores de Laujar alcanza el 24% de ejecución con una inversión de 1,8 millones de la Junta

Las instalaciones contará con 30 plazas distribuidas en tres unidades de convivencia y un total de 18 habitaciones, de las que 12 serán dobles y seis individuales

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 13 de enero 2026, 14:32

Las obras de la nueva residencia de mayores de Laujar de Andarax han alcanzado ya el 24% de ejecución, un proyecto que cuenta con una ... aportación de la Junta de Andalucía de 1,8 millones de euros financiados con los fondos europeos Next Generation.

