La residencia de mayores de Laujar alcanza el 24% de ejecución con una inversión de 1,8 millones de la Junta

Las obras de la nueva residencia de mayores de Laujar de Andarax han alcanzado ya el 24% de ejecución, un proyecto que cuenta con una ... aportación de la Junta de Andalucía de 1,8 millones de euros financiados con los fondos europeos Next Generation.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, ha visitado la actuación junto a la alcaldesa de la localidad, Almudena Morales, en una iniciativa en la que el Ayuntamiento aporta otros 1.588.427 euros al presupuesto total para hacer posible la construcción del residencial.

González Bellido ha señalado que el proyecto de la residencia de personas mayores, con capacidad para 30 usuarios, «tiene como objetivo principal la integración de soluciones arquitectónicas, sistemas constructivos y estrategias innovadoras orientadas a potenciar la eficiencia energética, la sostenibilidad y, sobre todo, el bienestar de los usuarios».

Las 30 plazas estarán distribuidas en tres unidades de convivencia, con 18 habitaciones en total, de las que 12 serán dobles y seis individuales.

La propuesta, ha explicado el Gobierno andaluz en una nota, se concibe desde una visión integral «en la que se consideran de manera equilibrada los aspectos medioambientales, sociales y económicos, con el fin de generar un entorno construido respetuoso con el contexto, funcional y adaptado a las necesidades específicas de sus residentes».

El delegado territorial ha recordado que la residencia de Laujar es uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones, con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía. «Almería, con 30 millones, es la provincia que más ha recibido en esta convocatoria», ha resaltado.

Se han dirigido fondos para once residencias y nueve centros de día, con una inversión total de 39 millones en la provincia para la ejecución de los 20 proyectos, de los que 29,9 millones están subvencionados por la Junta de Andalucía, mientras que el resto lo aportan las entidades locales y del tercer sector que concurrieron a la convocatoria.

El responsable en Almería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha incidido en que la Junta de Andalucía trabaja para que residencias como la que se está construyendo en Laujar «sean como un hogar, para que las personas mayores se sientan en su espacio».