La restauración de la talla del Cristo de la Luz llega a su fin

Los trabajos de restauración de la talla del Santísimo Cristo de la Luz han llegado este viernes a su fin en el interior de la ... iglesia de Santa María de Ambrox de Dalías en una iniciativa de la hermandad daliense que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial a través de una subvención dirigida a financiar la labor llevada a cabo por la prestigiosa restauradora Nuria Navarro.

Según la profesional, la intervención se ha centrado principalmente en «la consolidación de la policromía, que era la parte que se encontraba más afectada, y en una limpieza superficial para retirar restos de pólvora, suciedad y manchas acumuladas sobre la talla». Asimismo, una vez limpia la imagen, «se ha procedido a la reintegración de la policromía y a la aplicación de una capa final de barniz protector para estabilizar la obra y asegurar su óptima conservación».

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, han visitado el templo de Dalías, acompañados por el alcalde, Francisco Lirola, y el hermano mayor, Gabriel Lirola, para contemplar la mejora realizada desde el pasado día 13 por esta profesional que, en 2008, ya participó en la intervención de los hermanos Cruz Solís.

La talla del Cristo de la Luz de Dalías, de Castillo Lastrucci y que data de 1938, ha sufrido una serie de daños a lo largo de los años. Los más importantes, en el incendio de 1993, aunque desde esa fecha se ha sometido a tres intervenciones: en 1994, en 1999 y en 2008.

El presidente de la Diputación ha detallado que esta visita tiene el objetivo de conocer el resultado de una intervención técnica necesaria, rigurosa y de una gran responsabilidad sobre el patrimonio histórico y devocional de nuestra tierra. «Hablar del Cristo de la Luz es hablar de un sentimiento que desborda las fronteras de Dalías y abraza a toda la provincia de Almería. No en vano, esta cita representa la tercera peregrinación más importante de Andalucía y la primera de carácter cristológico: un punto de encuentro que une cada año a miles de almerienses en torno a la fe y la tradición», ha subrayado, además de detallar que la Diputación ha colaborado con la hermandad en la financiación de los trabajos de restauración.

Por su parte, el alcalde de Dalías ha agradecido el apoyo de la institución supramunicipal hacia el municipio y «hacia la devoción del Cristo de la Luz, que trasciende a Dalías y pertenece a toda la provincia».

Ha subrayado, además, el «honor y la responsabilidad» que supone para la localidad custodiar la talla u la relevancia de que «esté siempre bien cuidada y a disposición de todos sus devotos».

El hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Luz ha confirmado la finalización de los trabajos de restauración del Santísimo Cristo de la Luz, ejecutados a través de una subvención de la Diputación Provincial de Almería: y ha señalado que la imagen «ha quedado perfectamente lista para volver a ocupar su lugar durante todo el año», por lo que «el próximo miércoles volverá a presidir el altar mayor de este santuario».