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Dalías

La restauración de la talla del Cristo de la Luz llega a su fin

La imagen venerada por el municipio de Dalías y gran parte del Poniente volverá a presidir el altar mayor de su santuario a partir del miércoles

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La restauradora Nuria Navarro, explicando el proceso de mejora de la talla de Castillo Lastrucci, que data de 1938.

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Almería

Los trabajos de restauración de la talla del Santísimo Cristo de la Luz han llegado este viernes a su fin en el interior de la ... iglesia de Santa María de Ambrox de Dalías en una iniciativa de la hermandad daliense que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial a través de una subvención dirigida a financiar la labor llevada a cabo por la prestigiosa restauradora Nuria Navarro.

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