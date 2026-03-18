El sendero de la peregrinación, una ruta de 47 kilómetros que une a Canjáyar

El Ayuntamiento de Canjáyar organiza la décimo quinta edición del sendero de peregrinación Almería-Canjáyar, que tendrá lugar el próximo 11 de abril, encuadrado en ... el marco de las actividades previas a la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Santa Cruz del Voto.

El recorrido cuenta con una distancia de 47 kilómetros en un entorno natural, transcurriendo por pista desde Almería capital hasta el municipio de Canjáyar, completamente guiados y con un desnivel acumulado en subida de 1.782 metros y de bajada de 1.257 metros.

La salida se efectuará a las 6.00 horas desde aparcamiento frente a la Residencia Ballesol, junto a rotonda norte al final de la avenida Federico García Lorca de la capital almeriense. La duración aproximada del trayecto es de 14 horas, por lo que se prevé la llegada de los senderistas a la Iglesia Parroquial de Canjáyar en torno a las 20.00 horas, donde se les hará entrega de un obsequio conmemorativo y se sellarán los mapas.

La ruta completa tiene una dificultad alta, aunque aquellas personas que quieran hacer la ruta sólo de forma parcial se podrán ir incorporando en diferentes puntos del camino como es el caso de Alhama, Los Molinicos, Íllar, Instinción, Rágol o el Paraje de la Cruz Blanca, coincidiendo con los diferente puntos de avituallamiento.

La alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha destacado que «se trata de una cita muy importante que permite disfrutar de un camino entre paisajes naturales impresionantes a la vez que se practica deporte al aire libre y que atrae a cientos de personas cada año hasta nuestro municipio».

El peregrino histórico

El sendero surgió en 2010 inspirado en el posible camino de un antiguo peregrino que, siglos atrás, pudo haber traído la insignia de la Santa Cruz hasta Canjáyar y que se ha convertido en uno de los grandes eventos del año para disfrutar del deporte en plena naturaleza.

Las inscripciones tienen un coste de 12 euros y ya están disponibles realizando el ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de Canjáyar (ES50 2103 5260 9504 6000 0037) y enviando el justificante de pago junto a los datos personales y el DNI al correo electrónico culturaydeportecanjayar@gmail.com