Siren, un «artesano de la pintua» que expone en Laujar hasta el 4 de diciembre

El Centro Cultural Hispano Filipino de Laujar de Andarax, la antigua Casa Palacio de Los Moya, acoge el trabajo desarrollado durante siete años por «un artesano de la pintura». El nombre del artista es Siren y el de la persona que está detrás, José Manuel Rivera. Una recopilación de más de 200 obras donde la estudiada mezcla de técnicas, estilos, colores y temáticas crea una exposición única, sin etiquetas, que lleva por título 'Retrospectiva: un viaje en el tiempo'.

Han pasado 20 años desde que el autor granadino conociera Laujar casi por casualidad. Por recomendación de un amigo, eligió la Villa Turística para pasar unos días en familia y, en este singular enclave, encontró la desconexión y la inspiración que necesitaba para seguir pintando. Desde los seis años, según confirma en una entrevista para IDEAL, la pintura es el motor de su vida, el aire que respira cada día para seguir vivo.

Hacer de la pintura su medio de vida no fue fácil. Cumplidos los 50, cansado de la esclavitud de una profesión que no le apasionaba, decidió romper con sus obligaciones laborales en una entidad bancaria para centrarse en su verdadera pasión, «pintar para mí». «Hoy es mi trabajo, es de lo que vivo. Son 14 horas diarias de dedicación», matiza el autor con la satisfacción del que disfruta con su trabajo cada día.

El fruto de aquella drástica decisión vital se refleja hoy en 'Retrospectiva: un viaje en el tiempo', la exposición que le ha traído de vuelta a Laujar de Andarax dos décadas después. Un periplo que aúna experiencia, constancia, imaginación, horas de estudio y la influencia de reconocidos pintores con los que se ha codeado como alumno, primero, y como compañero, después. La exposición fue inaugurada el pasado 29 de septiembre con la presencia de Almudena Morales, alcaldesa de Laujar de Andarax.

Variedad

Metódico en su forma de entender la pintura, Siren marida varias técnicas pictóricas a conciencia: «Mi idea es evolucionar, ser un artesano de la pintura y no quedarme en un solo estilo. Estudio la pintura, me gusta renovar. Abarco desde el Renacimiento hasta nuestros días y en esta muestra, que resume siete años de dedicación, veo reflejada mi propia evolución», confiesa. La muestra se puede visitar hasta el 4 de diciembre, de martes a viernes en horario de mañana y de tarde y los fines de semana, de once de la mañana a dos de la tarde.

Siren, que ha expuesto en Granada, Berlín y Mónaco, se encuentra actualmente ultimando los detalles de nuevas exposiciones que trasladarán sus inconfudibles obras a otros lugares como Madrid, Estados Unidos y Argentina.