Tirolinas, vías ferratas y un rocódromo: las nuevas instalaciones en la Alpujarra

Almócita ha reforzado su posicionamiento como uno de los ejes del turismo de interior de la Alpujarra almeriense gracias a la última infraestructura que han ... promovido el Ayuntamiento de este municipio y Diputación de Almería. Se trata del nuevo parque activo que, desde ayer, ha abierto sus puertas.

El presidente de la Institución Provincial, José Antonio García, y el alcalde de la localidad, Francisco García, han inaugurado el nuevo Parque Deportivo Multiaventura, una infraestructura innovadora que promete transformar la oferta de ocio y turismo activo de la comarca. En el acto, han estado presentes el responsable del Camping donde se ubica, Néstor Waisen, y la vicepresidenta –y alcaldesa de Laujar-, Almudena Morales.

El proyecto, ejecutado bajo el Bloque 1 de los Planes de Instalaciones Deportivas, ha contado con una inversión total de 47.206 €, de los cuales la Diputación de Almería ha subvencionado 43.395 €. Este espacio no convencional destaca por su diseño sostenible, utilizando contenedores marítimos como base estructural para integrar el deporte de aventura en el entorno natural.

Durante el acto, que ha contado con presencia de numerosos vecinos y niños del municipio, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha afirmado que la puesta en marcha del Parque Activo es «un acierto absoluto», destacando que se trata de «una instalación atractiva y necesaria que permitirá al camping ampliar su programación con colegios, grupos infantiles y visitantes, generando un impulso directo a su actividad».

Asimismo, ha incidido en la importancia estratégica de este tipo de proyectos para el interior de la provincia: «La actividad económica es clave para fijar población y garantizar oportunidades en nuestros municipios. Cada inversión que realizamos en infraestructuras como esta es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos, por el empleo y por un modelo de desarrollo sostenible que fortalece el turismo activo durante todo el año».

Además, el presidente ha explicado los tres pilares en los que se asienta este proyecto: «El turismo y la economía, diversificando la oferta para romper la estacionalidad y generar empleo y riqueza; la salud sirviendo como base de entrenamiento para la escalada; y la inclusión ya que está diseñado bajo criterios de accesibilidad».

El alcalde de Almócita, Francisco García, ha calificado la nueva infraestructura como «un acierto absoluto», asegurando que se trata de «una instalación muy atractiva que el camping necesitaba y que va a permitir organizar muchas más actividades con colegios, grupos infantiles y visitantes, convirtiéndose en un auténtico impulso para toda su actividad».

Asimismo, ha subrayado la importancia de este tipo de inversiones para el futuro de los municipios del interior: «La actividad económica es esencial para fijar población y generar oportunidades en nuestros pueblos. Por eso agradecemos el respaldo de la Diputación y del presidente, porque cada nueva infraestructura supone desarrollo, empleo y nuevas posibilidades para nuestros vecinos».

Por su parte, el responsable del camping donde se ubica la instalación, Néstor Waisen, ha agradecido el respaldo institucional recibido y ha destacado que «gracias al impulso de la Diputación y del Ayuntamiento confiamos en que esta infraestructura nos permita alcanzar una proyección mucho mayor que la que teníamos antes de su puesta en marcha».

Asimismo, ha avanzado que el objetivo es que el parque activo no se limite únicamente al ámbito educativo, sino que amplíe su público: «Queremos que sea un espacio pensado tanto para escolares e institutos como para particulares, abriéndolo también los fines de semana para que cualquier persona pueda disfrutar de esta experiencia multiaventura».

Tras el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de la placa conmemorativa, las autoridades han realizado un recorrido por las instalaciones, donde los niños del pueblo han sido los primeros en estrenar las torres de aventura.

Infraestructuras para todos los niveles

El parque se divide en dos grandes áreas conectadas por un puente tibetano de ocho metros. Hay una torre de iniciación de seis metros enfocada al público infantil, que cuenta con una mini-ferrata, escalada de baja dificultad y una tirolina de 40 metros. Además, también cuenta con una torre de adrenalina de 12 metros dirigida a jóvenes y adultos, que incluye un rocódromo de alta dificultad, vía ferrata de gran formato y una espectacular tirolina de 85 metros.

El complejo se completa con circuitos de cuerdas, zonas de rápel y un área de descanso con sombra y puntos de reciclaje, garantizando una experiencia completa y respetuosa con el medio ambiente.