Primero usuarios en las nuevas instalaciones en Almócita. Ideal

Tirolinas, vías ferratas y un rocódromo: las nuevas instalaciones en la Alpujarra

Almócita cuenta con un nuevo parque activo tras una inversión de más de 47.000 euros que ha contado con la subvención de la Diputación de Almería

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 26 de febrero 2026, 13:44

Comenta

Almócita ha reforzado su posicionamiento como uno de los ejes del turismo de interior de la Alpujarra almeriense gracias a la última infraestructura que han ... promovido el Ayuntamiento de este municipio y Diputación de Almería. Se trata del nuevo parque activo que, desde ayer, ha abierto sus puertas.

