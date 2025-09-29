Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tres heridos en un accidente múltiple en la A-358 de Dalías con un camión y una ambulancia implicados

Los tres heridos han sido trasladados al Hospital de Poniente, donde por el momento se desconoce su estado

Europa Press

Almería

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:48

Dos mujeres de 42 y 53 años y un hombre de 46 han resultado heridos este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 12 de la carretera A-358, a la altura del término municipal de Dalías, en el que se han visto implicados varios turismos, entre ellos, un camión y, posteriormente, una ambulancia.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han informado a Europa Press de que el siniestro se ha registrado en torno a las 11.10 horas, cuando la sala ha recibido la primera de las llamadas de alerta.

Desde el centro de coordinación se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los servicios sanitarios y al personal de mantenimiento de carreteras. Los equipos médicos han confirmado que los tres heridos han sido trasladados al Hospital de Poniente, donde por el momento se desconoce su estado.

