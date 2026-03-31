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El TSJA no ve «alevosía» en el crimen de Dalías y rebaja de 20 a 13 años la pena al autor

La Sala de Apelación estima parcialmente el recurso de apelación impulsado por la defensa del penado y corrige el fallo derivado del veredicto dictado por unanimidad el pasado 6 de noviembre

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Almería

Martes, 31 de marzo 2026, 13:06

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 20 a 13 años y medio la pena de prisión de Trinidad G.S., ... el hombre que mató a la dueña del pub 'La Casita' de Dalías (Almería) tras asestarle una puñalada en el pecho en julio de 2023, al considerar que el ataque no se produjo por sorpresa sino que hubo una disputa previa en la que la víctima se «encaró» al acusado y empleó un espray defensivo contra él, de modo que califica los hechos como homicidio y no como asesinato.

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