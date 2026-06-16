Un vecino con 33 denuncias: «Que se sepa lo que estamos viviendo»

No aguanta más. «Este señor tiene a todo el pueblo amenazado», afirma a través del grupo público de Facebook 'Dalías quiere ser escuchada' una vecina ... del municipio que dice llevar «meses» –desde que se mudó– sufriendo constantes episodios de acoso y amenazas por parte de un hombre. Y dice que no es la única, que son muchos los habitantes que conviven con las mismas intimidaciones.

«Son 33 denuncias y tres son las mías», relata a través de este mismo canal, donde describe los motivos que la han llevado a acudir a la Guardia Civil en tres ocasiones, la última vez, hace escasos días, tras se rociada con spray de pimienta por parte de este individuo, según describe. Las anteriores se debieron a un intento de sacarla «de la carretera» cuando iba conduciendo su vehículo y, la otra, «por sacar cartones» de su vivienda cuando estaba en proceso de mudanza.

Consultada al respecto, la Guardia Civil de Almería confirmó ayer a este diario que, efectivamente, mantiene abierta una investigación por la denuncia de una vecina de Dalías por un ataque con spray de pimienta en el municipio. Los hechos, según indicaron fuentes de la Comandancia de Almería, se encuentran en fase de investigación por lo que no aportaron más detalles.

No obstante, en el mencionado grupo de Facebook se expone, con todo tipo de detalles e imágenes, lo vivido por la denunciante, que asegura que el atacante es una persona que protagoniza continuamente episodios de «acoso» tanto a ella misma como «a otros vecinos». De hecho, sitúa el inicio de la inquina hacia su persona en un día en que, recién llegada a Dalías, vio como este hombre increpaba a otra mujer y decidió intervenir en su defensa. A partir de ahí, asegura que comenzó el acoso hasta este último, y a su juicio más grave, ataque.

Se produjo cuando llegaba a casa en su vehículo y él estaba al volante del propio junto a la entrada de la casa de ella. Esto la habría obligado a maniobrar para estacionar. De tal forma, en un momento dado, se encontraron a la misma altura las ventanas de ambos. «Sacó su spray y me pulverizó como cuatro veces y me dijo que la próxima vez me tenía que matar», detalla en un extenso texto que acompaña de fotografías en las que, ocultando el rostro, muestra las consecuencias que sufrió, rodeada de vecinos que se encontraban en el entorno.

Tras esta agresión, hasta el lugar, acudieron agentes de Policía Local y Guardia Civil, explica, aunque el autor no habría sido detenido.

«Hago esta publicación para que se sepa lo que estamos viviendo y para pedir que, de una vez por todas, se tomen medidas antes de que ocurra algo más grave. El silencio y la indiferencia también tienen consecuencias», expone la víctima en la publicación del grupo de Facebook, creado en los primeros días de este mes de junio, fechas en las que se indica que se habría producido una reunión con el alcalde de Dalías para hacerle conocedor de la situación. En la cuenta se expresa que todavía están a la espera de una respuestas por parte del Ayuntamiento de Dalías.

«Vivir así no es vida. Solo pedimos respeto, seguridad y justicia», concluye la última publicación del grupo, que al cierre de esta edición acumulaba más de 150 comentarios en Facebook.