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Un vecino con 33 denuncias: «Que se sepa lo que estamos viviendo»

Meses de acoso y amenazas llevan a una vecina de Dalías a exponer públicamente a un hombre que –asegura– «tiene a todo el pueblo amenazado»

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Un agente de Guardia Civil en el puesto de Dalías.
Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

No aguanta más. «Este señor tiene a todo el pueblo amenazado», afirma a través del grupo público de Facebook 'Dalías quiere ser escuchada' una vecina ... del municipio que dice llevar «meses» –desde que se mudó– sufriendo constantes episodios de acoso y amenazas por parte de un hombre. Y dice que no es la única, que son muchos los habitantes que conviven con las mismas intimidaciones.

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Un vecino con 33 denuncias: «Que se sepa lo que estamos viviendo»

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