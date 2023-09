Un abderitano en la Kings League de Piqué

M. Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Se llama Pablo Fernández, tiene 27 años y forma parte de la King League que organiza Gerard Piqué. El jugador abderitano se encuentra en Barcelona participando en esta selecta liga a la que solo acceden los mejores. Alrededor de 5.000 candidatos optaron a conseguir una plaza y solo 60 lo consiguieron.

Con «las manos temblando» y los nervios a flor de piel, Pablo Fernández fue presentado en la ceremonia inaugural con el dorsal número 154. «Estoy en una especie de nube», reconoció en una de sus primeras entrevistas para la organización. Atrás quedan varias pruebas para comprobar su nivel y su destacada actitud en ataque, pruebas que superó con solvencia hasta estar entre los elegidos. «Cuando me inscribí, no me esperaba todo esto (...). Esto supone un cambio importante en mi vida, he tenido que cambiar mi lugar de residencia a Barcelona y soy consciente de la responsabilidad social y deportiva que conlleva jugar en la Kings League», ha reconocido a IDEAL.

El jugador abderitano, que actualmente está opositando para conseguir una plaza pública como psicólogo clínico, empezó con solo cuatro años a jugar al fútbol. Lo hizo en el equipo de su Adra natal y de la mano de su padre, Isidro Fernández, entrenador del club. Durante cuatros, jugó en Tercera División con varios clubes, como Poli Ejido, Atarfe y Logroñés. También jugó al fútbol en Inglaterra, donde residió un tiempo. Agradecido por la oportunidad de jugar en la liga de Piqué, promete «darlo todo».