Adra, sede de la primera regata de vela de la temporada

Comienza oficialmente la temporada de vela en Andalucía y lo hace en Adra. La ciudad milenaria acoge este fin de semana el Campeonato Andaluz de Optimist. Alrededor de 140 embarcaciones de toda la comunidad darán cita en esta prueba puntuable.

Los regatistas tienen entre 11 y 16 años. Llegarán desde Isla Canela, Punta Umbría, Sevilla, Málaga, Motril o Almería. Competirán en las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 16, según trasladó a IDEAL el Real Club Náutico de Adra. Aunque la regata se adaptará a las condiciones meteorológicas, la intención es poder navegar el sábado y el domingo por la mañana para finalizar a mediodía con la entrega de trofeos. La de este fin de semana es la primera regata oficial de la temporada, que concluirá en julio del próximo año. El equipo de vela abderitano parte con buenas previsiones en base a los últimos triunfos logrados. Estará formado por seis embarcaciones.

Club anfitrión

Para el Real Club Náutico de Adra, es «un honor y un orgullo» ser sede de un campeonato andaluz. «Hay más de 40 clubes en toda Andalucía y para nosotros, que somos un club humilde y pequeño, es una distinción que se nos conceda esta oportunidad», reconoció Antonio Fernández, responsable de la entidad. A su juicio, el de Adra es un club hospitalario, que vigila con mimo cada detalle para que los deportistas se encuentren como en casa. «Es difícil convocar a 90 barcos y aquí, este fin de semana, llegarán 140. Pese a la ubicación de Almería, nos llegan embarcaciones de Isla Canela o Punta Umbría. Estamos en el otro extremo y vienen a Adra a competir. Esto nos enorgullece como club. Algo estaremos haciendo bien», apostilló.

Una vez más, Fernández aprovechó para reivindicar plazas hoteleras en Adra. «El 60 por ciento de los regatistas y de sus familias se hospedarán en Berja y El Ejido y es una lástima que no puedan hacerlo en Adra», lamentó. La localidad suple la ausencia de un hotel con apartamentos turísticos y dos hostales, ubicados fuera del núcleo urbano.

Los primeros regatistas comenzaron a llegar el pasado miércoles. El resto lo hará entre hoy y mañana. «La previsión meteorológica es imprevisible», apuntó al respecto Fernández, que confía en que la competición se pueda desarrollar con normalidad y el tiempo acompañe.