Herida una mujer tras salirse de la vía con su vehículo en la A-347 en dirección a Berja

Una mujer, sobre la que no han trascendido más datos, ha resultado herida este martes después de que se saliera de la vía con su ... vehículo a un kilómetro de Adra, en concreto, en la A-347 en dirección a Berja.

Fuentes del Servicio Unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que el aviso ha sido recibido sobre las 15.45 horas. En él se daba cuenta de que la conductora de un vehículo se había salido de la carretera y tenía dificultades para abandonar el coche.

El servicio de coordinación ha dado aviso a Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, emergencias 061 y Bomberos del Poniente, los cuales finalmente no han tenido que actuar dado que los operativos han conseguido auxiliar a la herida, que ha sido atendida por los sanitarios.