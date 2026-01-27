Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herida una mujer tras salirse de la vía con su vehículo en la A-347 en dirección a Berja

El aviso llegó a las 15.45 cuando un testigo se dio cuenta de la salida de la vía y que la conductora tenía dificultades para abandonar el coche

E. P.

Almería

Martes, 27 de enero 2026, 17:47

Comenta

Una mujer, sobre la que no han trascendido más datos, ha resultado herida este martes después de que se saliera de la vía con su ... vehículo a un kilómetro de Adra, en concreto, en la A-347 en dirección a Berja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llamamiento a la población para evitar desplazamientos y zonas inundables en Granada durante las próximas horas
  2. 2 El consejo de un fontanero para que la bombona de butano dure más en invierno
  3. 3 Las horas críticas por viento y lluvia para el miércoles en estos municipios de Granada
  4. 4 Momentos de tensión en los Salesianos: cae un gran árbol frente al colegio
  5. 5 Kristin deja decenas de árboles caídos por el viento y vías inundadas en la provincia
  6. 6 La borrasca se ceba con las localidades de la Costa
  7. 7 Varias carreteras de la provincia de Granada afectadas por el temporal
  8. 8 Aviso urgente de CaixaBank a sus clientes: «Nunca te pediremos que instales una nueva app diferente»
  9. 9 Fallece Esteban de las Heras Balbás, periodista, subdirector y pilar de IDEAL durante cuatro décadas
  10. 10 Tragedia en el fútbol europeo: siete aficionados del PAOK fallecen en un escalofriante accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Herida una mujer tras salirse de la vía con su vehículo en la A-347 en dirección a Berja

Herida una mujer tras salirse de la vía con su vehículo en la A-347 en dirección a Berja