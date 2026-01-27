Herida una mujer tras salirse de la vía con su vehículo en la A-347 en dirección a Berja
El aviso llegó a las 15.45 cuando un testigo se dio cuenta de la salida de la vía y que la conductora tenía dificultades para abandonar el coche
E. P.
Almería
Martes, 27 de enero 2026, 17:47
Una mujer, sobre la que no han trascendido más datos, ha resultado herida este martes después de que se saliera de la vía con su ... vehículo a un kilómetro de Adra, en concreto, en la A-347 en dirección a Berja.
Fuentes del Servicio Unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que el aviso ha sido recibido sobre las 15.45 horas. En él se daba cuenta de que la conductora de un vehículo se había salido de la carretera y tenía dificultades para abandonar el coche.
El servicio de coordinación ha dado aviso a Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, emergencias 061 y Bomberos del Poniente, los cuales finalmente no han tenido que actuar dado que los operativos han conseguido auxiliar a la herida, que ha sido atendida por los sanitarios.
