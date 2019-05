Opinión ¿Quién asesora al PSOE de Adra? Joaquín Navarro, ex alcalde de Adra por el PSOE. El último alcalde socialista de Adra, Joaquín Navarro, analiza los resultados electorales del partido que presidió JOAQUÍN NAVARRO ADRA Viernes, 31 mayo 2019, 11:49

No pretendo con esta publicación echar leña sobre el árbol caído, porque ese árbol o, mejor dicho, esos árboles caídos (Adra y el PSOE, por este orden) también míos. Solo pretendo ver si hay alguien ahí ('ahí', me refiero al PSOE a todos los niveles orgánicos de este Partido).

He esperado unos días para ver si el PSOE de Adra daba explicaciones de lo ocurrido en Adra en las elecciones del pasado 26 de mayo y, visto que las únicas que han dado han sido para echarle la culpa al PP, sin ninguna crítica interna, para mí no son válidas, porque con la excusa de que el PP no ha jugado limpio no se 'hace futuro', ni para Adra ni para el PSOE. He echado en falta que el PSOE de Adra hubiera dicho algo como esto: «..en algo nos habremos equivocado y lo vamos a estudiar para corregirlo...».

En otras ocasiones, por desgracia, he tenido que poner esta frase al comienzo de alguna publicación: «…siento tener que hacer esta publicación pero es que mi partido, el PSOE, a algunos no nos escuchan y si no lo hacemos así, dejamos pasar lo ocurrido y…. cuatro años en la oposición en Adra…». Explicaciones y análisis de lo ocurrido en Adra el 26 M que creo son fundamentales realizar, con especial atención al PSOE en el ámbito de mi pueblo y, si en la Agrupación de Adra no se hace, creo que tendría que intervenir el PSOE de otros ámbitos, porque los socialistas abderitanos no podemos resignarnos a ser oposición permanente, que solo sirve para resolverle a alguno/a la 'paguilla'.

¿Quién asesora al PSOE de Adra para hacer lo que ha hecho en las últimas elecciones, en las que hemos podido ver comportamientos como los que han hecho contra mí en las redes, en los que, para desprestigiarme, me daban un protagonismo que hasta me abrumaban por el poder que me atribuían? Tengo claro que ese «protagonismo» que me han dado en las redes viene de la mano de algunos de los «fichajes estrella» de la candidatura y creo no equivocarme si digo que entre ellos están Francisco Fernández Guardia (en adelante Francis) y Paco Utrera, el primero especialista en informática y el segundo en perfiles falsos como un tal CHIVY, para los que soy «poco querido», no solo en lo personal sino también en lo político.

Les tengo que pedir disculpas porque el primero de los asuntos que aquí expongo sea personal, pero creo que ha tenido su importancia en los resultados electorales del PSOE de Adra, no por mí, sino por la confusión y extrañeza que esta «campaña» contra mí ha producido en algunos votantes socialistas.

¿Quien asesoró a Teresa Piqueras para declarar en la prensa que El PSOE de Adra y Plataforma concurrirán juntos a las elecciones municipales…? O esto otro: «….casi 5.000 personas confiaron en nuestros proyectos para Adra….», justificando así la incorporación de Francis a la candidatura del PSOE. Digo Francis porque Plataforma eran tres concejales: Esther Gómez, Francis y Rosa Rolan.

Esther Gómez ha concurrido a las elecciones como Plataforma y ha obtenido 813 votos y una concejalía. Rosa Rolan ha concurrido como cabeza de lista por IU y ha obtenido 315 votos. ¿Qué Plataforma era la de Francis que en lugar de aportar votos a la candidatura del PSOE de Adra los ha reducido con respecto a los que obtuvo en las elecciones del 2015? Sensu contrario, si Teresa Piqueras en lugar de engañarse e intentar engañar a los vecinos de Adra diciéndonos que Plataforma era Francis, hubiera hecho lo correcto había sumado los 813 votos de Esther y los 315 de Rosa Rolan, con los que el PSOE de Adra habría superado en votos al PP y Teresa Piqueras podría ser la alcaldesa de Adra.

No solo colocó Teresa Piqueras a Francis como si este fuera la verdadera y única Plataforma, cosa que los votos del 26M han desmentido, también colocó en la candidatura del PSOE de Adra a algunos amigos de Francis, actitud de Teresa Piqueras que ha descolocado a algunos militantes de Adra que aspiraban a esos puestos, lo que más que hacer partido lo deshace. Y quiera que no, esa cosas cuentan en las urnas. ¿Quien asesoró a Teresa Piqueras en esto?

También se produjo otra descolocación de Teresa Piqueras al colocar a Isma Torres, que siendo uno de los valores importantes de la candidatura del PSOE de Adra, lo situó en el puesto ocho, con lo cual ni ha salido de concejal.

Insisto en que esto es una opinión, pero creo que el PSOE de Adra debería plantearse estas cuestiones que aquí comento y, si no lo hace la Agrupación Local, quienes mandan en el PSOE en Andalucía y/o en Almería, deberían planteárselo, aunque me temo que en esos niveles del PSOE solo quieren oír a Caperucita Roja, con lo cual el Lobo siempre será el malo.

También creo que, por el bien de mi pueblo (lo siento, porque sé que a algunos no les gusta que diga lo de 'mi Pueblo') y por el bien del PSOE de Adra, los que mandan en el PSOE en Andalucía y/o en Almería deberían analizar lo que aquí cuento y otros más que no menciono, como es lo de publicar, los últimos días de campaña, una encuesta que estoy seguro sirvió únicamente para movilizar a la derecha a acudir a las urnas.

También invitaría, a los que mandan en el PSOE, que analizaran los votos obtenidos por la candidatura del PSOE de Adra y los compararan con los votos obtenidos por el PSOE en las Europeas, en las que el PSOE ha empatado con el PP, a pesar de que el PSOE de Adra no ha colocado en todo Adra ni un solo cartel de Borrell.

Todo esto lo digo porque creo que oír a todos los militantes socialistas, todos y a un número importante de abderitanos y abderitanas, nunca puede ser perjudicial y menos ahora que hay cuatro años por delante sin elecciones.