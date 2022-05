Clásicos Populares XLV: Miguel 'El Melenas'

Miguel Alcalá Rodríguez, conocido por todos como Miguel 'El Melenas', nace en Adra el 20 de noviembre de 1958. Hijo de Frasco 'el viejo', hombre de la mar, y de Ana Rodríguez. Tiene dos hijos, Miguel de 43 años y Carlota veinte años más joven, con su mujer de siempre Gádor Rosell. Es el segundo de seis hermanos y podemos destacar en la vida de Miguel dos vertientes, la hostelera y la musical.

Miguel empieza a trabajar desde muy niño en muy diversos ramos, desde la fábrica de patatas fritas 'La Abderitana', confeccionando cajas para envasar verdura, hasta la construcción en el tema de las estructuras. Inicia su andadura en la hostelería con el Pub 'Marga', situado en la Rambla de las Cruces a la altura de la calle iglesia, que previamente era una bodega que llamaban la Bola Azul pues la clientela llegaba un poco perjudicada. Eran tiempos de libertad y de permisividad a mediados de los años 80. En 1986 se convierte, junto a Antonio Sáez, en pionero de las discotecas de verano abriendo Destello en la rambla de Bolaños. Allí triunfaron hasta que Miguel, por distintos motivos, se separa de la sociedad en 1989. En el año 1991 con lo que había obtenido de Destello abre Rompe Hielo en la playa del balneario (luego se llamaría Chispa con otros propietarios), pero dura poco tiempo. Miguel compagina los veranos con terrazas, discotecas, etcétera, con diversos pubs que regenta en invierno. Podemos hablar de la sala 'El triángulo', que abre junto a Ramón Salinas situada en la calle Sirenas, enfrente del colegio San Fernando. Abre también el Pub Celeste, en primer lugar en lo que era la peña flamenca de la calle Tarrasa en Viurba, para después trasladarse al local por todos conocido como el bar de las migas.

Pero donde Miguel se hace más conocido es en el chiringuito Mediterráneo, que abre en la playa del cuartel sobre el año 1992, hoy llamada 'del carboncillo'. Al principio lo monta en la misma playa por lo que tiene que hacerlo de forma que pueda ser desmontado cada año. Esto es un quebradero de cabeza y consigue salir de la playa para establecerse en la zona de puertos, donde sigue aún hoy regentado por su hijo desde 2019 con el nombre de Melena2.

Cientos de historias han ocurrido en todos estos locales en lo que ha participado de alguna manera Miguel y que han tenido fama de hacer sonar la mejor música y para muchos desconocida, que él sí poseía por sus contactos con personas que venían del exterior, cuando aquí era difícil encontrar esos sonidos, discos y grupos.

En cuanto a su amor por la música, de casta le viene al galgo, ya que su abuelo ya tocaba la bandurria en una rondalla de Adra, y además su madre cantaba divinamente las coplas que Miguel aún recuerda. Miguel de niño no para de hacer percusión y sus primeras baterías las consigue montar con deshechos de los vertederos, sartenes, tapaderas, tambores de detergente, etcétera, hasta que un buen día encuentra en una casa en ruinas un bombo y una caja con los que se fabrica una batería más decente. Totalmente autodidacta, va aprendiendo poco a poco el oficio de baterista.

Quiere la casualidad que a través de un amigo se entera de que en Almería venden una batería en toda regla. Acude con su amigo a un lugar no muy recomendable, pero se viene con la batería puesta. Lo primero que le sorprende es que también hay que tocar son los pies, y poco a poco va haciéndose con el instrumento. Miguel es un batería potente, con fuerza, y que se hace notar allí donde ha tocado.

Miguel forma en 1988 junto a Ramón Salinas y Vicente (marido de la actriz Carmen Machi) el grupo 'Los destellos' dando varios conciertos en su sala. 'Factor Sorpresa', con Guillermo Sánchez entre otros, 'Adra Cadabra', 'El lado oscuro', llamado también Electric Music Project de música electrónica, 'Golden Jazz Majaroba', con Juanmi Soriano, Pepe Torrecillas, y Paul Stocker junto a la mujer de éste, 'La misión»'con gente de Motril durante cinco años, 'Los oblicuos', 'Los mangas verdes' varios años con compañeros de El Ejido, 'Amigos de…', y para terminar 'La duda rock', grupo en el que toca actualmente, forman el periplo musical entre otras numerosas colaboraciones de Miguel. Hace poco ha tocado con Juan Mena, otro clásico abderitano.

Miguel a lo largo de los años se ha convertido en un entendido en música de todo tipo como puedo comprobar al conversar con él. No le hace asco a ningún género, y para él la música es ritmo, tempo, melodía y armonía. Se le iluminan los ojos cuando abordamos el tema musical en la charla que mantuvimos. Actualmente, a sus 63 años, sigue tocando cada día para mantener la forma física que exige ser un gran batería como es él, además de para seguir disfrutando con lo que más le gusta. No cabe duda que su aspecto, es una de las señas de identidad, y puedo comprobar que es muy querido en Adra pues no cesa de saludarle gente de todo tipo.

La música es cultura y el rock por supuesto también. Miguel, sigue tocando y haciendo disfrutar a la gente que te escucha.