Clásicos Populares (L): Pepita Rodríguez

Este número cincuenta de Clásicos Populares está dedicado a una mujer que siempre ha llevado desde la distancia el nombre de Adra por bandera. Se trata de la actriz, presentadora de televisión y escritora hispano brasileña Josefa Suárez Rodríguez conocida en su profesión como PEPITA RODRÍGUEZ.

Pepita nacida en Adra el 11 de septiembre de 1951, abandona nuestra localidad a la temprana edad de seis años por motivos laborales de sus padres. Siempre ha mostrado un gran cariño por Adra donde siempre que puede vuelve de vacaciones y ha hecho referencia en multitud de ocasiones a nuestro pueblo en numerosos programas de televisión a lo largo de toda su trayectoria profesional.

Es viuda del actor brasileño Carlos Eduardo Dolabella, nacido el 11 de junio de 1937 en Río de Janeiro, y fallecido en la misma ciudad el 26 de mayo de 2003. Tuvo dos hijos el mayor de los cuales es el también actor Dado Dolabella. Actualmente Pepita reside en el barrio carioca de Lebrón.

En la década de 1970 presentó un programa en la Rede Globo de Brasil junto a Moacyr Franco. Destacó en su interpretación de Carminha en la telenovela brasileña Dancin' Days de Gilberto Braga y a la insegura Stela de la telenovela Anjo Meu de Cassiano Gabus Mendes, ambas en TV Globo. Su última aparición televisiva tuvo lugar en la telenovela Cristal donde trabajó junto a su hijo Dado y que tuvo también gran éxito en nuestro país.

Su trayectoria televisiva es muy extensa y se podrían destacar las siguientes interpretaciones; 2014 - Boogie Oogie (Globo), como Ágata (vilãna), 2011 - Ti Ti Ti (Globo), como Madame Gafiera, 2006 - Cristal (SBT), como Vívian, 2005 - A lua me disse (Globo), como Diva, 1981 - O amor é nosso (Globo), como Carmem, 1978 - Dancin' days (Globo), como Carminha, 1977 - Espelho mágico (Globo), como Bruna Maria (Kátia), 1976 - Anjo mau (Globo), como Stela, 1973 - As divinas…e maravilhosas (Tupi), como Flávia, 1973 - A volta de Beto Rockfeller (Tupi), 1972 - Na idade do lobo (Tupi), como Paula, 1971 - Editora Mayo, bom dia (Record), como Bia, 1970 - João Juca Jr. (Tupi), 1969 - Um gosto amargo de festa (Tupi), 1968 - Beto Rockfeller (Tupi), como Bárbara.

Pepita Rodríguez tiene la Cruz de Oficial de la Orden Isabel la Católica, otorgada por el Rey Juan Carlos I que premia aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de España con el resto de la comunidad internacional. Además posee el Título de la Ciudad Honoraria de Río de Janeiro (2.008), Ciudad Benemérita de Río de Janeiro (1.988), y Ciudad Honoraria Penapolense Sao Paulo (1.976). Pero, posiblemente uno de los honores más importantes que ha recibido fue la designación como pregonera de las fiestas de Adra en 2010.

Pepita aprovechó el nombramiento para elegir Adra como el lugar para iniciar la gira con su espectáculo 'Pepita: Samba con tortillas'. Se trataba de un monólogo en el que Pepita relata su propia vida a través de pasajes del libro 'Tiempo de cosechar'. Tras su éxito en Sudamérica llegó a Adra en ese año 2.010.

Pepita Rodríguez ha diversificado su actividad, habiendo participado también en el cine, teatro y sobre todo en su faceta de escritora. Su libro 'Tempo de colher', ha sido best seller en Brasil llegando a estar durante seis meses en la lista de los más vendidos. También ha publicado libros de carácter infantil y otros de temática culinaria. Por todo ello, Pepita Rodríguez merece estar entre los clásicos abderitanos.

Son muchos los familiares de Pepita Rodríguez que conocemos los abderitanos y que se sienten orgullosos de ella por todo lo que ha hecho fuera de nuestras fronteras pero siempre llevando a Adra en el corazón.