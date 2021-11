Dalías, cuna del pimiento temprano

En Dalías volvemos a celebrar las Jornadas de Pimiento Temprano de Dalías, en este caso ya la sexta edición que se consolida como el evento líder en la promoción de nuestro producto estrella. Y no podía ser de otra manera, porque Dalías se ha convertido en el municipio en el que más agricultores producen con gran cariño este producto, siendo el 90% íntegro de pimiento temprano, pioneros en la aplicación del control biológico. Así, convierten a Dalías en el lugar con mayor exportación y, como no y no menos importante, la zona geográfica en la que antes podemos disfrutar del fruto de lo cosechado, un producto de una calidad excelente, libre de productos químicos y ejemplar por su sabor, color y beneficios.

Un año más, tras el parón de la pandemia, tenemos el honor de presentar nuestras jornadas de forma presencial, y lo hacemos con el respaldo de las mejores empresas y ponentes del sector, con la representación de todos los colectivos y enfocadas a todos los públicos, desde los más jóvenes pasando por cada una de las generaciones de agricultores, de la primera a la última, y con la implicación de todo el tejido asociativo.

Serán unos días de encuentro, de convivencia y de puesta en valor de nuestros pimientos tempranos, de presumir de nuestro clima y nuestra agua, proveniente del manantial del Arroyo de Celín, que tantos valores y beneficios aporta a nuestra producción, convirtiendo a nuestro producto en un ejemplar único y a nuestra agricultura en el motor económico de nuestras familias para abastecer a otras miles de todos los rincones.

Las VI Jornadas de Pimiento Temprano de Dalías están presentando un crecimiento considerable, así como crece el buen nombre de nuestros pimientos, siendo lugar de interés de grandes técnicos y empresarios para poner en común los últimos avances de este cultivo y su desarrollo. Si las jornadas crecen, lo hacen con ellas nuestros agricultores y, por lo tanto, el nombre de Dalías, así que nos sentimos muy orgullosos y agradecemos el gran interés mostrado por el sector en esta cita que viene cargada de actividades.

En esta edición hemos optado por las mesas redondas para las ponencias en las que el debate y la dinamización se conviertan en los protagonistas de cada una de ellas, así como la interacción de los asistentes con los técnicos a través de sus preguntas. Para ello, contaremos con grandes expertos del la Universidad de Almería, IFAPA, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Almería, Fundación Tecnova, expertos en periodismo agrícola o representantes de todas las asociaciones de mujeres rurales de la provincia, entre otros. Asimismo, contaremos con talleres de cocina y exhibiciones gastronómicas con nuestros pimientos para el disfrute de los asistentes y, como no, durante los tres días ofreceremos un aperitivo y bebida de convivencia durante el ecuador del día.

Por supuesto, el control biológico será uno de los temas que abordaremos, así como la calidad, fertilidad y salud del suelo, el manejo agronómico del cultivo de pimiento temprano, la importancia del papel de la mujer en el sector o el agua, la huella hídrica y la compatibilidad de la agricultura moderna y el medio ambiente.

Y todo ello, lo celebraremos en unas inmejorables instalaciones como son las del Casino de Dalías que nos permiten proyectar la imagen que nuestro producto merece a través de los distintos espacios con los que cuenta, como punto de encuentro para recibir a agricultores de toda la provincia.

Unas jornadas de máximo nivel y actualidad a las que os invitamos a asistir el 24, 25 y 26 de noviembre en el Casino de Dalías, os esperamos.