Opinión Diputación: unanimidad en sueldos, asesores, etcétera Artículo de opinión de Joaquín Navarro, último alcalde socialista de Adra JOAQUIN NAVARRO ADRA Martes, 20 agosto 2019, 11:53

Quiero, antes de empezar, advertir a esos agoreros que generalizan y dicen que «todos los políticos son iguales» que, a pesar de lo que aquí voy a contar, no todos los políticos son iguales. Una gran mayoría de las personas que están en la vida pública lo hacen para realizar el trabajo que toda democracia necesita. Sí tengo que manifestar mi preocupación y por eso lo denuncio, que observo una tendencia en aumento de aquellos que ven en la política un modus vivendi con el que conseguir buenos sueldos que, en la mayoría de los casos no se corresponden con los que cobran millones de trabajadores en este País.

Estoy seguro que algunos, en especial los afectados, me tacharán de demagogo, pero cualquiera que haya estado en la vida pública de lo local y la siga como yo hago estoy seguro que estarán conmigo en que algunas de las cosas que ahora ocurren en la política de los Ayuntamientos y de las Diputaciones chirrían algo. Aquí les voy a contar las que para mí son las más llamativas de las que ocurren en la institución provincial almeriense.

La Diputación de Almería ha aprobado en pleno, con la unanimidad de todos los grupos políticos, estos tres acuerdos: Retribuciones de los diputados provinciales, Asignaciones económicas de los grupos políticos y Retribuciones del personal eventual (asesores).

De las Retribuciones de los diputados provinciales me gustaría reseñar, primero, que son buenos sueldos e incluso son buenos para aquellos diputados que cobrarán solo el 75%, que van a cobrar 14 de pagas al año de 3.344 euros, importante retribución a pesar de tener la «jornada» reducida en un ¼. Un profesor en Andalucía con esa reducción cobraría unos 1.900 euros y un médico, unos 2.400 euros. Bastante menos que lo que va cobrar un/a diputado/a que, como les decía, son 3.344 euros a los que además hay que sumarle los 500 ó 600 euros mensuales que cobrarán por las asistencias a plenos y a comisiones de los ayuntamientos de los que cada uno/a son concejal/a.

Las Asignaciones económicas de los grupos políticos tampoco son cantidades nada despreciables: 25.000 euros anuales para cada grupo, más 15.000 por cada diputado. El PP, con 14 diputados, recibirá al año 235.000 euros. En los cuatro años de esta corporación recibirá casi un millón de euros. No está mal.

El tercero de los acuerdos unánimes fue sobre Retribuciones del personal eventual (asesores). A pesar de lo escandaloso y de la mala imagen que los asesores tienen para los ciudadanos, estos siguen aumentando en número y en sueldos. Bastante más de 6 millones de euros van a costar estos asesores a las arcas provinciales. Millones de euros que nos ahorraríamos o que se podrían destinar a cosas más productivas si los partidos políticos designaran como diputados a personas que no necesitaran de tanto asesoramiento.

En esta ocasión, la Diputación de Almería, ha perfeccionado la figura del «asesor», para que así los partidos políticos tengan más fácil la selección de sus asesores paniaguados. Ahora no tienen que designar asesores de Fomento, de Empleo, de Cultura, etc…. Esa «especialización» les condicionaba porque delataba que algunos de los paniaguados que nombraban «asesores» no tenían preparación para asesorar de Fomento, de Empleo, de Cultura, etc…. Ahora todos los asesores son de Presidencia, que es un «cajón de sastre» donde no se necesita demostrar que se tiene conocimientos de aquella materia sobre la que supuestamente va asesorar. ¿Cómo afinan para lo suyo?

Concluyo manifestando el deseo a ser replicado, especialmente, por aquellos que se puedan sentir afectados y/o crean demagógicos o inexactos las opiniones y/o datos de esta publicación.